Per The Merchant of Venice una decade di storia e innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le «mude», rotte navali che collegavano un territorio vastissimo – dall’Oriente all’Africa e a tutta l’Europa fino ai mari del Nord – partivano da Venezia e raggiungevano porti che a loro volta erano la destinazione di altre vie commerciali: qui avveniva un complesso interscambio tra materie prime e prodotti finiti. In questo modo la Serenissima riuscì a raggiungere conoscenze e materie prime che nel proprio territorio non sarebbe altrimenti stata in grado di procurare direttamente, e attraverso abilissimi artigiani (i muschieri e ai saoneri) inventarono nuove tecniche di produzione che resero i profumi e i cosmetici veneziani ambiti in tutte le corti europee dell’epoca.

Proprio a queste strade del mare si ispira The Merchant of Venice, marchio di profumeria artistica di lusso nato a Venezia dalla volontà della famiglia Vidal – che opera nel settore della profumeria a livello internazionale da più di un secolo – come progetto dalla doppia anima, commerciale e culturale. Il brand, che rievoca l’antica arte profumiera che ebbe origine nella città di Venezia e dai suoi commerci con il lontano Oriente, compie oggi dieci anni, come racconta Marco Vidal, direttore generale di Mavive e ceo di The Merchant of Venice: «Dieci anni fa insieme alla Fondazione Musei Civici di Venezia abbiamo inaugurato il primo Museo del profumo in Italia a Palazzo Mocenigo per testimoniare la grandezza dell’arte profumiera veneziana. Dalla stessa idea e nello stesso periodo abbiamo creato il brand di lusso culturale The Merchant of Venice, che oggi è presente in oltre 50 Paesi del mondo. Tanti sono i nostri estimatori, quest’anno si è aggiunta la Maria Callas Estate con la quale lanceremo una fragranza dedicata dalla Divina in occasione del suo centenario della nascita».

Loading...

Le creazioni del marchio – eau de parfum, eau de toilette, prodotti per la persona e per l’ambiente – sono concepite dalla maestria di abili nasi profumieri che reinterpretano le antiche ricette e sono racchiuse in pregiate bottigliette ispirate alla millenaria arte vetraia di Murano.

L’ultima arrivata, Queen of the Night, è una eau de parfum concentrèe ispirata ai fasti e alle meraviglie dell’Antico Egitto. La ricca decorazione del flacone prende ispirazione da un prezioso gioiello, parte del tesoro della regina guerriera Amanishaketo. Al centro del bracciale vi è Nut, dea del cielo e protettrice del cosmo, raffigurata anche sul pendaglio che impreziosisce la boccetta, tra le tonalità del blu, dell’oro e del rosso, colori ricercati sia nella tradizione dell’antico Egitto, sia nella simbologia veneziana, essendo associati ai dogi e alla nobiltà. La dea Nut si trova anche rappresentata nella volta della tomba di Sethi I, che fu scoperta da Giovanni Battista Belzoni, grande esploratore veneziano che portò a termine con successo imprese e spedizioni fino ad allora impossibili in Egitto su incarico del generale britannico, Henry Salt.

Queen of the Night è un vero e proprio omaggio all’arte egizia dei profumi e degli aromi. L’usanza degli antichi egizi di creare essenze risale al 4.000 a.C. e persino le divinità, adorate nei templi, avevano un profumo a loro dedicato. Ciò testimonia come le fragranze erano a tutti gli effetti un intermediario tra l’uomo e il cielo. Storia e tradizione si legano all’innovazione grazie alla presenza di un particolare ingrediente, il Blue Lotus ScentTrek: grazie a una tecnologia molto avanzata, l’aroma floreale e aromatico sprigionato dal mattino al pomeriggio dai delicati fiori blu lavanda sulle acque del Nilo viene catturato in situ così da cogliere tutte le sfaccettature più naturali.