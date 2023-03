Per tornare appetibili servono listini efficienti e tecnologici

Ascolta la versione audio dell'articolo

La quotazione in Borsa è ancora un’opzione valida per supportare la crescita aziendale? Dopo i numerosi delisting di questi due anni, in molti si stanno ponendo questa domanda, alla quale ne segue necessariamente una seconda: in quale Borsa conviene oggi quotarsi?

Per cercare di rispondere è necessaria una considerazione preliminare. La Borsa, di fatto, è sempre esistita, a partire dalle prime negoziazioni nella metà del XVI secolo, quando mercanti e banchieri si riunivano nel palazzo della famiglia Van der Bourse per scambiarsi titoli di credito, monete o altro. E da quel momento ha sempre rappresentato un pilastro dello sviluppo economico dei Paesi più evoluti. Non è un caso che quasi tutte le grandi società del mondo siano quotate. Già questo sembra dimostrare come la Borsa non sia un prodotto “di moda” ma qualcosa di legato allo sviluppo economico e sociale di un Paese.

Certamente, anche la Borsa subisce gli effetti delle ciclicità connesse alla congiuntura economica, così come è accaduto in questi anni caratterizzati da crisi e incertezze. È proprio da qui che deriva il ritiro di alcune società dai mercati borsistici anche se, come già accaduto in molti casi, è altamente probabile che queste tornino sui listini in futuro, trovando nella quotazione un elemento di supporto al loro sviluppo.

Personalmente credo che, in particolare per le nostre imprese, la Borsa continui a rappresentare un fondamentale elemento di sviluppo e un modo per realizzare quell’indispensabile crescita dimensionale e internazionale che rappresenta il tallone d’Achille di molte nostre società. Senza parlare di come questa possa contribuire alla soluzione delle tematiche di ricambio generazionale e di governance che oggi molte imprese italiane si trovano ad affrontare.

Per quanto riguarda la scelta del mercato per la quotazione, esiste una forte concorrenza a livello internazionale ed è necessario che le Borse rendano i loro processi sempre più snelli, efficienti e veloci. È su questo terreno che i mercati devono agire celermente e al meglio per attirare aziende e investitori. Ciò risulta particolarmente rilevante, urgente e valido soprattutto per Borsa Italiana, il cui funzionamento e la cui offerta verranno auspicabilmente e ulteriormente migliorati e resi più efficienti, omogenei e adatti al contesto internazionale grazie al suo ingresso nel circuito EuroNext. Già oggi per le società che si quotano nel segmento Star di Borsa Italiana, dove oltre l’80% degli investitori sono stranieri, un allineamento a livello internazionale è fondamentale.