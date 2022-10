Per trattenere i talenti bisogna imparare a investire nelle persone

Dove stiamo andando, quindi? Se prendiamo in esame l'Italia, l'ultima rilevazione Istat dice che nel secondo trimestre 2022 gli occupati sono 175mila in più rispetto al primo trimestre (+0,8%), a seguito della crescita dei dipendenti a termine (+1,6%), ma anche di quelli a tempo indeterminato (+0,8%); diminuisce invece il numero di disoccupati (-4,6% in tre mesi), e degli inattivi (-0,9%). In termini tendenziali, l'aumento dell'occupazione è di +677 mila unità (+3,0% in un anno) ed è forte il calo dei disoccupati (-382 mila in un anno, -16,0%) e di inattivi (-588 mila, -4,4% in un anno).

Sembrerebbe un mercato del lavoro strabico. Da un lato, parla di dimissioni di massa e dall'altro di calo della disoccupazione. Invece, è un mercato del lavoro coerente, vivo e in salute e sta lanciando messaggi estremamente chiari: la componente intangibile è quella che le persone cercano e sulla quale basano le proprie scelte lavorative. Non è vero, come talvolta si legge, che i giovani non hanno voglia di lavorare. Al contrario, ne hanno di più delle generazioni precedenti. Cercano, però, il luogo e il modo giusto per potersi esprimere.

Questa congiuntura storica segnata da pandemia, guerra e crisi energetica ci sta insegnando, cioè, che non si attraggono o trattengono “lavoratori” ma “persone”, e per farlo bisogna puntare con decisione sui loro talenti e sulla loro crescita. Le imprese lo stanno capendo. Secondo l'Osservatorio semestrale di W-Group, c'è stata un incremento del 30% della domanda di corsi di leadership e self improvement e di percorsi di coaching per le risorse. Investire sul lavoro significa investire sulle persone, in sostanza.

Il prossimo governo dovrà tenerlo presente. Certamente sono necessari interventi a sostegno dei redditi per mantenere il potere d'acquisto e il tenore di vita. Bisognerà guardare oltre, però. Incentivando le imprese a costruire un mondo del lavoro soft e capace di favorire lo sviluppo personale.

Se questo si verificherà, la dimissioni torneranno a una dimensione fisiologica (spinte anche dal contesto di estrema incertezza) e noi che ci occupiamo di servizi per il lavoro potremo affiancare le imprese e le persone, aiutandole a capitalizzare le indicazioni di questa peculiare fase storica.