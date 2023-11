Sciopero 17 novembre, Cgil-Uil: la protesta nei trasporti ridotta a 4 ore. Salvini: ha vinto il buonsenso

La protesta dei sindacati prevedeva lo stop per l’intera giornata

Il meccanismo originario di adesione previsto da Cgil e Uil, invece, spalmava la protesta di 8 ore o per l’intero turno sull’intera giornata lavorativa, prevedendo in concreto il blocco della circolazione dei treni già a partire dalla mezzanotte e un minuto di venerdì 17, fino alle 23,59, con la garanzia dei servizi minimi. Anche per taxi, bus, tram e trasporto marittimo la protesta era prevista per l’intera prestazione lavorativa, dunque per tutta la giornata di venerdì.

Come funziona la precettazione

La legge 146 del 1990 stabilisce che l’ordinanza di precettazione può essere adottata quando «sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati». Ad adottare il provvedimento può essere il presidente del Consiglio o, in caso di rilevanza nazionale un ministro da lui incaricato (in caso di proteste locali è il prefetto) su richiesta della Commissione di garanzia, preceduta da un invito alle parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, dopo aver cercato un tentativo di conciliazione. L’ordinanza deve essere adottata almeno 48 prima dell’inizio della protesta, e prevede, il differimento dell’astensione o la riduzione della sua durata, e l’imposizione di livelli minimi di funzionamento del servizio compatibili col godimento dei diritti della persona. La precettazione può essere impugnata dai sindacati davanti al Tar anche se questo non sospende l’efficacia dell’ordinanza. In caso di violazione dell’ordinanza gli autori , sindacati e lavoratori, sarebbero sottoposti ad una sanzione amministrativa-pecuniaria con una ordinanza-ingiunzione.

Le sanzioni a lavoratori e sindacati in caso di violazioni

In caso di mancata ottemperanza da parte dei sindacati all’ordinanza di precettazione questi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50mila euro per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza dell’associazione sindacale e della gravità delle conseguenze dell’infrazione. Anche i singoli lavoratori, in caso di violazione dell’ordinanza, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell’infrazione ed alle condizioni economiche del lavoratore, da un minimo di 500 ad un massimo di mille euro. Anche contro il decreto che dispone la sanzione è possibile l’impugnazione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.





