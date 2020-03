Per uova e colombe pasquali molte disdette e caduta delle vendite La ministra lancia l'hashtag #iononrinuncioalletradizioni per sostenere il settore ma due aziende leader come Maina e Dolfin registrano grandi difficoltà sul mercato di Maria Teresa Manuelli

3' di lettura

Tempi duri per il comparto dell'industria legato alle ricorrenze.

Da giorni, infatti, vengono annullati ordini di fornitura programmati da tempo e per i quali era stata avviata la produzione. Problema comune a tutte le aziende del comparto dolciario e delle ricorrenze, come le uova di Pasqua e i lievitati (colombe).

Sul momento critico in corso è intervenuta nei giorni scorsi la ministra Bellanova (Mipaaf) con un appello che punta a sensibilizzare la distribuzione, assicurando nei negozi i prodotti della tradizione pasquale italiana. «Tra poche settimane sarà Pasqua – ha ricordato Bellanova – e io non rinuncio alla tradizione. Anche a tavola». Con queste parole la

Ministra ha lanciato l'hashtag #iononrinuncioalletradizioni, che si rivolge alla grande distribuzione per un appello.

«In queste ore – prosegue – sta svolgendo un compito importante per la sicurezza alimentare e per questo dico: acquistate ancora più prodotti italiani, assicurate anche la presenza nei vostri negozi dei prodotti della tradizione pasquale». Il Mipaaf proseguirà la propria campagna di comunicazione per sensibilizzare soprattutto la distribuzione sull'importanza dell'imminente ricorrenza pasquale, per il consumatore ma non solo, in un momento denso di incertezze e preoccupazioni.

«Viviamo una situazione estremamente difficile, a pochi giorni dalla Pasqua, e condividiamo perciò integralmente le parole della ministra Teresa Bellanova – afferma Marco Brandani, amministratore delegato di Maina –. Le vendite nei supermercati di prodotti pasquali (colombe e torte) realizzati dalle aziende italiane stanno subendo una flessione nei volumi di vendita di oltre il 30%. Questa cifra, tendenzialmente in peggioramento, rischierà di mettere in seria difficoltà tutto il nostro settore di riferimento. La colomba, così come l'uovo di cioccolato, sono prodotti ad altissimo valore simbolico e identitario del nostro Paese. Il rispetto di queste tradizioni ci rende uniti, italiani e meno soli, soprattutto in questi difficili momenti».