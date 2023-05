Per valorizzare ancora i Bronzi di Riace si punta alla «tentative list»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Le aree archeologiche, i borghi, i siti naturali, il Mediterraneo. Il patrimonio materiale e immateriale della Calabria ha potenzialità straordinarie che interamente troverebbero spazio all'interno dell’Unesco e dei suoi programmi, ma è necessario che le comunità acquisiscano consapevolezza del valore dei propri beni, di cui sono a tutti gli effetti titolari, e che i comuni imparino a fare rete per organizzare un sistema che metta insieme un’offerta integrata dei territori». A parlare è l’architetto Francesco Calabrò che dirige l’Unesco Med Lab all’interno del dipartimento Patrimonio Architettura e Urbanistica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Calabrò è responsabile scientifico per il Turismo culturale in Italia di Icomos - Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti - organismo di valutazione dei dossier per le candidature Unesco.

All’interno dell’ateneo, il docente sta portando avanti un’importante sperimentazione intorno ai borghi del Parco nazionale dell’Aspromonte: ha messo insieme i comuni di Staiti, Ferruzzano, Bruzzano e Brancaleone per un progetto sulla valorizzazione del patrimonio esistente. Una nuova metodologia per dare risalto alla parte meridionale della montagna reggina, «ricca di beni culturali ma ancora poco attrattiva». Perché questo è il punto: non basta di per sé la bellezza tangibile o immateriale, ma è necessario saper assegnare al paesaggio, alle tradizioni e a tutte le espressioni del patrimonio di un territorio un eccezionale valore universale.

Così è stato per le Faggete vetuste del Pollino e dell'Aspromonte, siti che rientrano del patrimonio materiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo stesso per la Varia di Palmi, elemento della rete delle grandi macchine a spalla, che include il baldacchino trionfale di Santa Rosa di Viterbo, la Festa dei Gigli di Nola, la Faradda di li candareri di Sassari. Si tratta di un ricco patrimonio immateriale che in Calabria onora Maria Santissima della Sacra Lettera, patrona e protettrice di Palmi, un enorme carro sacro, alto 17 metri, che l’ultima domenica di agosto sfila nelle strade della città.

All’interno dei programmi Unesco (memoria del mondo, biosfera e geoparchi), sono stati invece inseriti il Codex Purpureus Rossanensis, uno dei più antichi evangeliari esistenti al mondo, conservato a Rossano nel Museo diocesano, accanto alla cattedrale della Santissima Achiropita, la Riserva della biosfera della Sila (355 mila ettari, 66 comuni, di cui 18 all’interno territorio nel Parco nazionale), e l’iscrizione di Pollino e Aspromonte nella rete dei geoparchi.

«È l’intero patrimonio della regione che ha elementi di eccezionale valore» ribadisce Calabrò. È attualmente in corso, per esempio, la discussione per l’inserimento dei Bronzi di Riace nella “tentative list” del patrimonio mondiale Unesco: la più grande scoperta archeologica del 900, testimonianza unica di valore universale. Una candidatura che è stata lanciata dalla città metropolitana di Reggio Calabria.