Per Del Vecchio cedola quasi doppia a 110 milioni dalla cassaforte Delfin La holding che controlla il 32,7% di EssilorLuxottica ha chiuso il 2018 con un utile netto più che robusto di 331 milioni, in calo tuttavia del 10% sull'anno precedente di Giuliana Licini

2' di lettura

Delfin stacca un dividendo quasi raddoppiato per Leonardo Del Vecchio, dopo avere segnato nel 2018 un utile netto più che robusto, ma in calo rispetto al 2017. Come indicano i documenti depositati in Lussemburgo e consultati da Radiocor, la holding che controlla il 32,74% di EssilorLuxottica ha registrato un risultato netto di 331 milioni di euro lo scorso anno, in flessione del 10% rispetto ai 369 milioni del 2017. La proposta di dividendo a favore di Leonardo Del Vecchio «quale usufruttuario» è, però, innalzata a 110 milioni di euro dai 60 milioni di euro pagati a titolo del 2017 (che già erano il doppio rispetto ai 31,2 milioni erogati sui conti 2016).

LEGGI ANCHE / A Leonardo Del Vecchio maxi cedola da 60 milioni dalla cassaforte Delfin

L’attivo totale di Delfin è aumentato nel 2018 a 9,6 miliardi di euro dai 9,4 miliardi del 2017 e per 9,44 miliardi consiste di asset finanziari (da 9,33 miliardi). Le entrate da ‘imprese collegate’, cioè i dividendi incassati dalle controllate, sono diminuiti a 427 milioni da 562 milioni nel 2017, ma nel contempo il reddito da ‘altri investimenti’ è aumentato a 148,3 milioni da 49,8 milioni. Le svalutazioni su asset finanziari ammontano a 183 milioni, un po’ meno dei 189 milioni del 2017. All’assemblea che si è tenuta il 21 giugno scorso, come negli anni passati è stato proposto di destinare l’intero utile civilistico alle ‘riserve distribuibili’ e di prelevare il dividendo a favore del fondatore di Luxottica dal cosiddetto ‘conto profitti Pesc’ (preferred equity stock certificates), che ammonta a 4,5 miliardi e viene contabilizzato tra i debiti. Il totale delle riserve risulta di 3,34 miliardi di euro dai 2,97 miliardi di fine 2017.

LEGGI ANCHE / EssilorLuxottica, pace fatta tra Del Vecchio e i francesi sulla governance

Oltre alla quota in EssilorLuxottica, il bilancio riporta le partecipazioni al 100% nelle lussemburghesi Delfin Finance, Immochapelle, Vast Gain Group, Aterno e Dfr Investments e le quote nelle italiane Partimmo (100%), Porto San Rocco Resort (49%) e Fondazione Leonardo Del Vecchio (83,5%). In base alle più recenti risultanze Delfin controlla, inoltre, il 4,9% delle Generali e ha una quota in Unicredit (circa il 2%).