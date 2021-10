Per VRetreats (Gruppo Alpitour) una collezione di 12 hotel in tre anni

Ascolta la versione audio di questo articolo

Con l'apertura ufficiale a Venezia del luxury hotel Ca' Di Dio, primo nuovo opening in Laguna in epoca post Covid, frutto di un lungo e prezioso lavoro di ricerca condotto dallo studio di Patricia Urquiola, prende corpo la collezione VRetreats brand di VOIhotels del Gruppo Alpitour. Dopo Roma (Donna Camilla Savelli), Taormina (Macarò e Atlantis Bay) e Venezia, ora l’obiettivo è di realizzare una collezione di almeno 12 alberghi in tre anni in cui, accanto a destinazioni italiane dal noto richiamo turistico come le città d’arte, ce ne siano altre di uguale alta attrattivà storico culturale ma meno famose all'estero.

Una collezione a marchio VRetreats

Il filo conduttore della collezione VRetreats sarà lo stesso: vocazione internazionale per un atelier di dimore storiche ed esclusive dalla forte personalità con uno stretto legame con il territorio (ndr gli alberghi avranno dalle 50 alle 80 camere) in strutture percorse da storia, arte e cultura. La collezione di questi hotel andrà di pari passo anche allo sviluppo dei resort dei VOIhotels che proseguiranno in mete prettamente balnerari e leasure.

«A livello geografico vogliamo abbinare destinazioni di grande attrattività turistica come le più note città d’arte (Firenze, Verona, etc) e alcune destinanazioni già apprezzate a livello internazionale (Costiera Amalfitana e lago di Como) - sottolinea Paolo Terrinoni, amministratore delegato di VOIhotels - con alcune città e centri che hanno un grande patrimonio culturale non ancora sufficientemente valorizzato a livello internazionale. Pensiamo a città come Lecce e Siracusa». In questo progetto ricade anche la futura ristrutturazione a Milano dell’hotel Palazzo delle Stelline di recente acquisizione. In pole position al momento ci sarebbero alcune proprietà a Firenze e sul Lago di Como che si stanno valutando e potrebbero concretizzarsi nel breve.

Il progetto veneziano Ca’ di Dio

Il nuovo hotel, situato nel sestiere Castello lungo la Riva degli Schiavoni, ha una lunga tradizione di ospitalità che risale al 1200. Ca' di Dio, antico rifugio per pellegrini e donne in difficoltà che, dopo cinquecento anni dall'intervento di Jacopo Sansovino è diventato teatro di una rinascita firmata da Patricia Urquiola, architetto e interior designer di caratura internazionale che ha firmato il progetto sia come interior design sia come direzione artistica, unendo nell'antica dimora le due anime della città: rigore e raffinatezza, simboli di bellezza e di una nuova idea di ospitalità.

ll progetto, avviato nella primavera del 2019 e portato sempre avanti, nonostante le complessità degli ultimi anni, ha richiesto un investimento complessivo di 25 milioni di euro. Nella ristrutturazione è stato posto l'accento anche sulla sostenibilità, con investimenti per dotare la struttura di sistemi ed infrastrutture in grado di limitare l'impatto ambientale. Grazie anche all'utilizzo dell'acqua della laguna per la climatizzazione sarà, infatti, possibile ridurre i consumi energetici del 20%, oltre a ridurre di circa 110t le emissioni di CO2 ogni anno1 .