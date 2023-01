Per Xacus ricavi a +35% nel 2022 e primo flagship

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«L’esercizio 2022 si presta ad essere chiuso con un aumento dei ricavi superiore al 35% rispetto al precedente. Il mercato ha dimostrato una notevole vitalità favorendo brand e aziende strutturate nel garantire prodotto, qualità, consegne ed elevati livelli di servizio in termini di riassortimento». È soddisfatto Paolo Xoccato, amministratore delegato di Xacus, azienda di camiceria fondata dal padre Alberto nel 1956. Il 2022, del resto, è stato un anno importante per l’azienda vicentina: a ottobre, infatti, ha aperto le porte il primo monomarca Xacus a Milano, nel cuore di Brera. Un’opening a lungo attesa : il flagship store, infatti, è un punto di riferimento di cui l’azienda - come ha detto lo stesso Xoccato - aveva bisogno:«Necessitavamo un luogo nel quale incontrare il cliente finale dal vivo e farlo entrare nel nostro mondo. Facendogli capire che ci posizioniamo accanto al consumatore».

Oggi lo sguardo è rivolto all’anno che si è aperto da una manciata di giorni: «Prevediamo un primo semestre positivo grazie agli ottimi risultati già ottenuti dalle vendite sell-in sulla collezione primavera-estate 2023, augurandoci che il sell-out dello stesso periodo sia positivo». Sul secondo semestre, invece, pesano una serie di incognite congiunturali: «C’è incertezza sulla seconda parte dell’anno dovuta al proseguo della crisi Ucraina e all’impatto dei rincari su prodotti e servizi che potrebbero condizionare la propensione alla spesa dei consumatori», conferma Xoccato.

Il business dell’azienda si sta progressivamente evolvendo: il core business rimane rappresentato dalle camicie da uomo, ma anche complice l’apertura della boutique monomarca (uomo) la collezione sta crescendo. Per la stagione autunno-inverno 2023/24, per esempio, debuttano capi che affondano le proprie radici nel prodotto classico ma lo rileggono con un’attenzione a motivi e materiali contemporanei.

Una componente chiave rimane quella dei capi personalizzati e su misura: «È molto importante nella nostra attività - continua Xoccato - , per questo nel negozio abbiamo un’area dedicata alla creazione del prodotto sulla base dei desideri e delle esigenze del consumatore: dalla taglia, con il servizio su misura, al tessuto».

La parte del business dedicata al womenswear è in costante crescita e in un prossimo futuro Xoccato non ha escluso l’apertura di uno spazio retail dedicato.