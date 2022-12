All’Antico Vinaio con Percassi, joint venture per crescere in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nasce una partnership tra Percassi e All'Antico Vinaio con l’obiettivo di far continuare a crescere il brand toscano in Italia e all’estero.

All'Antico Vinaio ha già all'attivo 11 locali nelle principali città italiane – tra cui Firenze, Roma, Milano, Torino – ed è presente negli Stati Uniti con due store a New York e prossimamente a Los Angeles. In Italia, è prevista una nuova apertura a Forte dei Marmi e ne seguiranno ora molte altre, presumibilmente in franchising, grazie a questo accordo che punta anche all’espansione all’estero e in particolare in Europa.

All’Antico Vinaio impiega 200 dipendenti e prevede di chiudere il 2022 con un fatturato di oltre 22 milioni di euro. Vanta il titolo di “locale più recensito al mondo” (nel 2014) e proprio in questi giorni si è piazzato al terzo posto nella top ten mondiale dei piatti più popolari secondo Deliveroo con la sua Schiacciata Favolosa.

Percassi, all’interno di una joint venture paritetica, «si occuperà di sviluppare il concept dello store All'Antico Vinaio – si legge in una nota – e della sua ulteriore espansione geografica, forte delle competenze nel retail e real estate acquisite sul campo in oltre 40 anni, oltre che nella gestione di retail chain del food and beverage».

Il big del retail Percassi nel food ha già in gestione l’espansione di Starbucks in italia, è presente con il proprio marchio Da30Polenta (Kiko Milano, Womo e Bullfrog, Dmail e Atalanta gli altri marchi propri) ed è anche proprietario della Taverna Valtellinese a Bergamo. Nella ristorazione gestisce inoltre, in partnership con il Gruppo Cremonini, Wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pinza Romana. Percassi è attivo inoltre nello sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi (come Gucci, Armani Exchange, Saint Laurent, Nike, Victoria's Secret, Bath&Body Works, Lego, Garmin) e di progetti immobiliari nel settore commerciale e direzionale.