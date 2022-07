Perché abbiamo bisogno di controllo sui controllori?

Analogamente se i tuoi comportamenti sono sostenibili e virtuosi dal punto di vista ambientale e sociale, per esempio, potresti essere premiato dai consumatori e dagli investitori che preferiranno le tue produzioni a quelle dei concorrenti meno sensibili. Si chiama “voto col portafoglio”.

Il movimento “Slotmob”, nato qualche anno fa in Sardegna, premia, organizzando delle grandi colazioni o degli aperitivi collettivi, quei bar e quei locali che hanno rinunciato, per ragioni etiche, all’installazione di slot machine e alla vendita di altri prodotti legati all’industria dell’azzardo. Questi esercizi, allo stesso tempo, possono ricevere, in molti comuni italiani, delle agevolazioni fiscali. Regole informali e regole formali che interagiscono per promuovere comportamenti cooperativi anche in situazioni nelle quali la tentazione del free-riding è molto forte.

Abbiamo visto le settimane scorse come molti esperimenti di laboratorio mostrano ormai in maniera inequivoca che la possibilità di punire in maniera costosa i trasgressori delle norme di cooperazione, per esempio nella contribuzione alla produzione volontaria di un bene pubblico, faccia aumentare significativamente il livello della cooperazione stessa. Questo è un risultato molto interessante non solo perché mostra l’efficacia di un sistema sanzionatorio decentralizzato nel quale non occorre creare una infrastruttura di controllo e amministrazione della pena, ma anche perché mette in luce la nostra “naturale” propensione a punire chi si comporta in maniera ingiusta, chi viola gli standard di comportamento della comunità, chi cerca di arraffare benefici senza essere disposto a fare la propria parte per produrli.

Quest’ultimo fatto è tutt’altro che scontato. Immaginate di essere in spiaggia e di vedere un turista incivile che, dopo aver fumato una sigaretta, sotterra con nonchalanche il mozzicone sotto la sabbia. Intorno a lui ci sono dieci persone. Tutt’e dieci sono convinte che l’incivile andrebbe punito, anche solo con un’espressione di biasimo e di disapprovazione. Ma chi dovrebbe farlo? Chi dovrebbe prendere l’iniziativa ed esprimere riprovazione per ciò a cui ha appena assistito? L’ottimo sarebbe che lo facessero tutti e dieci insieme. Ma siccome tale azione è costosa – si rischia per esempio di essere malamente apostrofati dal turista incivile – allora, si può pensare, “che lo facciano gli altri nove, perché dovrai farlo proprio io?”. Ma se anche gli altri nove astanti dovessero fare lo stesso tipo di ragionamento, alla fine l’incivile rimarrebbe impunito.

Così come tenere la spiaggia pulita rappresenta un problema di cooperazione, anche punire chi la sporca rappresenta, analogamente, un problema di cooperazione di grado superiore. Ecco che torna allora la questione di chi controlla i controllori.