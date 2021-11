Perché anche le Regioni devono collaborare ai programmi del Pnrr

La lunga stagione dei conflitti sul federalismo e il regionalismo differenziato sembra ora svanita di incanto, smentendo il pronostico di quanti prevedevano che proprio la querelle Stato-Regioni sulle competenze avrebbe rappresentato il freno e il principale ostacolo. E invece si è affermata la logica della collaborazione e della responsabilità, non quella delle sterili polemiche. Un merito occorre riconoscere al ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini che ha svolto una delicata e difficile opera di mediazione. Ma la musica potrebbe cambiare e non mancano i segnali.

L’impostazione che sta emergendo dai lavori in corso è quella di un asse Stato-comuni che taglia fuori le regioni, ove il primo decide e i secondi dovrebbero attuare i programmi. Anche i tour di presentazione in corso in diverse città, tra ministri e sindaci, sembrano confermarlo.

A parte l’illusione di individuare nei Comuni i soggetti attuatori (tutti e 8mila?) di complessi programmi di investimenti, non possono però essere trascurati due punti essenziali.

1) Le regioni esercitano fondamentali funzioni di programmazione nelle stesse materie della transizione ecologica e digitale e dello sviluppo sostenibile alla base delle 6 missioni e 16 componenti del Pnrr. Su molte delle azioni previste insistono programmi regionali già finanziati tramite fondi strutturali europei e attraverso i contratti istituzionali di sviluppo e la regola europea impone il divieto di doppio finanziamento. Se si procede senza intese sui programmi il rischio della bocciatura in sede europea è concreto.

2) Gli investimenti devono essere “messi a terra” ossia calati nella dimensione di distretti territoriali, di dinamiche reali socioeconomiche, che non sono materia dei singoli Comuni o dello Stato. Già, perché per ridurre le emissioni di CO2, far crescere le energie alternative, le infrastrutture e le imprese innovative occorrono anche le Regioni.