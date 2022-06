Perché Atene è uno dei centri creativi più all’avanguardia

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Dai docks del porto del Pireo, uno dei più trafficati d'Europa, non si vede il Partenone, la collina dove sorge l'Acropoli e che domina il paesaggio di Atene è lontana qualche chilometro. Un paesaggio post-industriale, dimesso solo all'apparenza, senza marmi bianchi ad ammorbidire lo sguardo e a creare sudditanza.

Due grandi insegne arrugginite di Rhum Parthenon, emblema tangibile della de industrializzazione del luogo segnano l'ingresso ad un ex-fabbrica di liquori, in decadenza solo al suo esterno, all'interno ospita, invece, lo studio di Theodore Psychoyos, designer-artista in ascesa, la sua estetica è fatta da oggetti di design in pietra grezza, installazioni quasi primitive che in un colpo negano secoli di classicità ellenica, disponibile tra i 3.000 e i 19.500 euro. A pochi passi, la storia si ripete, un ex laboratorio industriale accoglie ora Objects of Common Interest, duo di designer con sede anche a New York che utilizza materiali all'avanguardia, come i gonfiabili ad esempio, creando così poltrone dalle forme organiche, lampade futuristiche, i prezzi raggiungono anche i 40.000 euro per i pezzi unici.

La mostra di India Mahdavi “Achromia” alla Galleria Carwan di Atene

Sempre nello stesso quartiere portuale c'è Carwan Gallery, uno dei proprietari Nicolas Bellavance-Lecompte è anche co-fondatore di Nomad ed ha deciso di trasferirsi ad Atene da Beirut attratto dal fermento creativo della città. Proprio l'opening di India Mahdavi da Carwan è stato il pretesto per passare un art-weekend ateniese per molti visitatori internazionali, tra cui l'imprenditore Amedeo Moretti Cuseri che afferma come l'esplosione artistica di Atene oggi sia molto simile a quello che si respirava a Berlino 15 anni fa. Mahdavi, nome molto noto a livello internazionale con la mostra “Achromia”, ha voluto rivisitare le sue celebri creazioni di design, solitamente caratterizzate da una forte policromia, utilizzando invece solo marmo bianco, lo stesso utilizzato per il Partenone, dalle sedute ai tavoli sono in vendita dai 5.800 ai 48.000 euro e sono stati acquisiti sia localmente che all'estero.

L'ascesa di Atene come hub di produzione creativa pone le basi nella sua storia più recente: la Grecia beneficerà per il settennato 2020-2026 di 17,8 miliardi derivanti dal recovery plan messo a disposizione dall'Unione Europea, secondo paese dopo la Croazia come incidenza sul Pil (9%), molto di più di Italia e Spagna in termini relativi. Le crisi del debito sovrano, e del Covid in successione, hanno lasciato strascichi di povertà e squilibri sociali, ma viste le rosee prospettive di crescita nel breve periodo, uno dei costi della vita più bassi d'Europa nonché una grande presenza di immobili a prezzi accessibili, l'hanno resa una delle mete più attrattive per i creativi.

Lo studio di Theodore Psychoyos ricavato in una fabbrica abbandonata nella zona del porto di Atene

I player più attivi

Tra le gallerie più note in città c'è The Breeder, la sua ultima mostra è una personale di Jannis Varelas “Marlows' Dreams”, pastelli su carta, tappeti con figurazioni iper colorate e sculture in bronzo offerti ad un range di prezzo fino ai 40.000 euro ed ha avuto un ottimo riscontro di vendite fin dall'opening. Tra le gallerie emergenti spicca Hot Wheels, presenza fissa alla fiera Liste, che nel suo bouquet di artisti ancora a prezzi molto accessibili propone alcuni dei nomi più interessanti della scena greca Anastasia Pavlou, Yorgos Prinos e Marina Xenofontos ad esempio. Anche Atene, infine ha la sua signora dell'arte, che qui risponde al nome di Rebecca Camhi gallerista da più di trent'anni, che ha avuto il merito di portare ad Atene artisti del calibro di Sylvie Fleury, Rita Ackermann e Nan Goldin.