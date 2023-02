Perché le auto elettriche costano così tanto? Questa domanda è sempre più frequente tra gli automobilisti che vogliono passare ad una vettura a zero emissioni. La differenza di prezzo rispetto ad una modello termico analogo è legata principalmente alla presenza di componenti “costosi”, come il pacco batteria. L'obiettivo dei costruttori automobilistici è quello di avvicinare sempre di più il prezzo delle vetture elettriche a quello delle versioni ICE, grazie a maggiori economie di scala a processi produttivi più performanti in grado di ridurre il costo finale di acquisto

