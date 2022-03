Perché l'avvocato non si può (ancora ) definire «specializzato in...»

Manca la commissione

Il disinteresse è ancora più marcato al Sud: zero istanze a Potenza, una sola a Cagliari e Napoli (mentre Campobasso e Catanzaro non hanno fornito i propri dati). A frenare contribuisce di certo il contenzioso. Anche il regolamento del 2020 è stato impugnato da Ordini importanti quali Roma, Napoli e Palermo tra i principali. Il ricorso è stato respinto dal Tar Lazio solo pochi giorni fa. Dai promotori ancora nessuna decisione sull’appello; in ogni caso, per il presidente dell’Ordine di Napoli, Antonio Tafuri, «lo squilibrio tra i ruoli di Ordini, Università e associazioni specialistiche, con queste ultime due che possono creare proprie scuole senza l’Ordine, resta». «Serve un polo formativo unico, dal tirocinio alla specializzazione», puntualizza Luigi Cocchi, presidente dell’Ordine di Genova.

Tutte le domande arrivate finora (141 su un campione di 16 Ordini e 104mila iscritti) sono comunque bloccate: manca la commissione per esaminarle. «Noi abbiamo completato le nostre nomine - precisa Ollà - e siamo in attesa di conoscere le scelte di Giustizia e Università».

Le scuole

Manca anche la commissione presso il ministero della Giustizia che deve elaborare le linee guida per la definizione dei programmi dei futuri corsi di specializzazione. Questo ha provocato lo stallo di alcuni corsi, mentre altri sono comunque partiti. È il caso di quello di Agi (Avvocati giuslavoristi). «Abbiamo fatto presente a chi si è iscritto all’ultimo biennio di formazione iniziato nel 2020 - spiega Tatiana Biagioni, presidente dell’Agi - i problemi del momento. Ovvero, che ancora mancano le linee guida per allineare i corsi a quanto chiesto dal decreto 163. L’esigenza di specializzazione è, però, forte e si sono iscritti in 235 presso le 15 sedi della nostra scuola. Ora stiamo lavorando per trovare una soluzione per quanti si specializzeranno in questo biennio».

Una strada potrebbe essere quella di applicare anche a loro i criteri messi a punto per chi si è specializzato prima del 2020, ovvero sostenere alla fine del corso un esame scritto e orale presso il Cnf.