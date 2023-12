Perché alle aziende serve un digital customer service

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Oggi è interesse di ogni impresa diffondere la cultura del cliente in ogni area aziendale per poter offrire esperienze eccellenti, alimentando così relazioni sane e durature. È proprio il consumatore che spinge con forza verso questa evoluzione, dimostrandosi esigente e impaziente ma – ed è questa la vera rivoluzione degli ultimi anni – con un approccio completamente digitale. Ecco perché le imprese da qualche anno offrono assistenza attraverso il Digital Customer Service, ovvero la gestione del servizio clienti mediante i canali digitali. C’è un buon numero di aziende che sta investendo sulle piattaforme e sulla tecnologia. Ora è il momento di spingere sulla qualità delle conversazioni che da queste piattaforme sgorga come un fiume di parole, giudizi, esperienze. La gestione dei clienti è comune a tutte le aziende e lo è da sempre. Quello che ormai è cambiato è lo strumento. Non più la mail o il telefono, nell’ambito di numerosi e rumorosi call center, ma i più comuni canali digitali, a partire dai social media come Facebook, X, Instagram fino ad arrivare agli altrettanto diffusi sistemi di messaging, live chat, video chat e recensioni online. Ognuna con un suo linguaggio, con un tono di voce e con una precisa aspettativa da parte del cliente che sceglie questo o quello strumento di dialogo diretto con l’erogatore di un servizio (una banca, un’assicurazione, ad esempio) o di un prodotto.

Al di là dei passi ancora da fare – seppur la strada sia ormai tracciata – è indubbio che oggi sia decisamente cambiata la dinamica del rapporto tra il consumatore e l’azienda. Se con il supporto telefonico la questione era strettamente privata, da un capo all’altro dell’apparecchio, ora invece l’aspettativa non è più privata ma, almeno inizialmente, pubblica, sotto gli occhi di tutti e, soprattutto, sotto il giudizio di tutti, dove per tutti si intendono, ad esempio, i follower di una pagina Facebook aziendale o la recensione pubblica su TrustPilot. Saranno loro a giudicare tempi e modalità della dialettica consumatore-azienda, indipendentemente che il problema sia di una persona o di un “terzo”; sono loro, più di altri, che giudicano la bontà del lavoro delle aziende e da questo giudizio faranno partire il passaparola, talvolta determinante nelle scelte d’acquisto di un prodotto o servizio di questa o quella azienda. Che si tratti di live chat, whatsapp o social media, il fatto è che il cliente finale esige valore dall’esperienza che vive attraverso le conversazioni digitali. Ogni conversazione è un’opportunità di business da curare nei minimi dettagli perchè rappresenta un’occasione per consolidare il credito di fiducia che il cliente - nuovo o “stagionato” che sia - ha concesso all’azienda. Non si tratta di “mettere il cliente al centro” bensì la relazione con il cliente. Perché la tecnologia è un fantastico abilitatore tuttavia rimane uno strumento, un condotto.

Ciò che fa la differenza in termini di qualità dell’esperienza è ciò che sgorga al suo interno, ovvero la conversazione con il cliente. Quel cliente che al termine di un’interazione pensa: “hanno proprio capito le mie esigenze e compreso il mio stato d’animo!”. Oggi più che mai vince chi sa offrire questo tipo di esperienza soprattutto attraverso i canali digitali, valorizzando skill ’umane’ quali l’intelligenza emotiva e l’empatia.Questa cura e attenzione sia nella fase di ascolto, sia nel momento della risposta, consente di offrire esperienze differenti e migliori rispetto a quanto il cliente ha già sperimentato con la concorrenza. Consente inoltre di servire assist preziosi ai colleghi delle aree commerciali (Marketing e Vendite) predisponendo il cliente nel miglior stato d’animo possibile prima di ricevere le loro offerte. Ogni canale di Digital Customer Service ha caratteristiche e peculiarità differenti. Di conseguenza sia l’approccio conversazionale in termini di tono di voce che le competenze necessarie degli assistenti variano di conseguenza. In poche parole non esiste una caratteristica trasversale comune che ti consenta di gestire con successo l’assistenza via social media, app di messaggistica, live chat, o video chat.

Troppo spesso ancora gli incaricati dalle aziende a gestire i canali di customer incorrono in errori d’ingaggio con il cliente, dovuti a una sottovalutazione o scarsa conoscenza di questi ‘fondamentali’ con effetti controproducenti evidenti, come risposte lente via Live chat dove invece l’aspettativa su quel canale è quasi in tempo reale, risposte prolisse via Whatsapp dove invece l’aspettativa è di risposte sintetiche e puntuali oppure risposte difensive in caso di disservizio via social dove il consumatore e più in generale tutto il pubblico “connesso” si aspettano trasparenza e proattività.Che si voglia creare internamente un team di Digital Customer Service o attingere dall’esterno, le aziende devono adottare un approccio chirurgico e innovativo al processo di selezione. A partire da una piena consapevolezza delle skill necessarie per ricoprire il ruolo di assistente clienti digitale in modo efficace. Perciò oltre a considerare le precedenti esperienze dei candidati in ambito customer service bisogna testare anche le competenze digitali e conversazionali di queste persone. In molti selezionano il personale solo in base all’esperienza maturata nel ruolo. Questo approccio è di fatto obsoleto perché lo scenario di questi ultimissimi anni è cambiato, al punto che ci si può trovare a ricercare persone con competenze inedite, anche all’interno della propria stessa organizzazione. Solo attraverso un processo di selezione ad hoc, l’azienda eviti errori che può pagare caro, a colpi di customer experience deludenti attraverso uno o più canali di Digital Customer Service.

*Consulente digital customer service e formatore