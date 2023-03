Perché la Bce continuerà ad alzare i tassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È il momento più difficile, per la Banca centrale europea. Un altro rialzo è scontato. L'esito della riunione di marzo è stato da tempo preannunciato e le novità riguarderanno piuttosto le proiezioni macroeconomiche ed eventuali indicazioni – non da tutti auspicate, ma in realtà importanti – sui passi futuri. La nuova stretta di 50 punti base porterà il tasso di riferimento al 3,50%, un livello ancora inferiore all'inflazione attuale e alle indicazioni per il breve periodo ma superiore alle stime di inflazione di medio periodo. È giunto il momento di fermarsi?

Inflazione core in rialzo

LA CORSA DELL’INFLAZIONE CORE Loading...

La risposta è no. Con grande probabilità. L'inflazione di Eurolandia sembra calare, ma in realtà la parte che è immediatamente aggredibile dalla politica monetaria – la core inflation, che per la Bce esclude solo energia e alimentari non trattati – continua ad aumentare. Se, come sembra, la tendenza attualmente – in passato era l'opposto – è quella di una convergenza dell'inflazione complessiva verso l'inflazione core, che quindi “guida” la dinamica dei prezzi, c'è poco di cui essere soddisfatti. È vero che la politica monetaria agisce con un ritardo “lungo e variabile”, ma al momento non si intravvedono segnali di una moderazione.

Loading...

La risposta della struttura dei tassi

L’AUMENTO DEL COSTO DEL CREDITO Loading...

Prima o poi arriveranno. La cinghia di trasmissione – che in realtà non è un meccanismo di precisione – della politica monetaria sembra aver risposto piuttosto bene. I rendimenti sono in rialzo, lungo tutta la curva. In termini reali sono ancora negativi e sicuramente è stata la parte a breve termine – che realizza e rispecchia la politica monetaria a reagire meglio, mentre la parte a medio e lungo termine – dopo un'inversione che non è necessariamente un segnale di recessione – appare piatta.

L'inevitabile rallentamento dell'attività e dell'inflazione – la “cura” del rialzo dei prezzi – ha sicuramente inciso. Il cambio effettivo dell'euro resta stabile ma su esso pesano fattori, come le politiche monetarie dei partner, che non sono controllabili dalla Bce.

Più interessante è allora il fatto che il rialzo ha toccato anche il costo del credito, ovunque in rialzo con l'Italia che è tornata la più “cara” (e questo spiega, insieme ai timori per il debito pubblico, gli allarmi lanciati nel nostro Paese). Val la pena di notare, però, che il costo dei credito è appena ai livelli del 2014, quando l'inflazione era decisamente più bassa.

Ancora robusta la crescita dei prestiti

LA CORSA DEI PRESTITI ALLE AZIENDE Loading...

La stretta, dunque, si sente su tutta la struttura dei tassi. Non sembra, però, che l'andamento dei prestiti alle imprese non finanziarie ne abbia molto risentito. I dati sono strutturalmente in ritardo, e non sono destagionalizzati, vanno valutati con grande cautela: ma se aveva colpito la flessione mensile di dicembre, piuttosto intensa rispetto alla storia recente dell'indicatore, a gennaio il credito si è ripreso e la crescita annua è rimasta robusta. È del resto noto che l'inflazione favorisce i debitori, non certo i creditori (come lo sono i lavoratori), che pagano ancora tassi reali negativi.

Inflazione salariale ai massimi

INFLAZIONE SALARIALE SOPRA L’OBIETTIVO Loading...

L'attività economica al momento non lascia quindi intravvedere – agli occhi dell'osservatore esterno, ovviamente, che non ha certo gli strumenti di analisi della banca centrale – rischi forti di un atterraggio duro. Un motivo in più per concentrarsi sulle aspettative di inflazione, che sono sempre la priorità della politica monetaria. Quelle di lungo periodo sono abbastanza sotto controllo, attorno il 2,22%. Non c'è rischio di disancoraggio. Preoccupano di più quelle che sono rilevate dalle richieste salariali che vengono soddisfatte. Non c'è ancora un rischio di una spirale prezzi-salari-prezzi, ma gli indicatori vanno osservati con attenzione. L'inflazione salariale, l'eccesso del costo del lavoro rispetto alla produttività, ha raggiunto livelli piuttosto elevati, visti soltanto durante la crisi del 2008, quando però era solo la produttività a calare. Il rischio, in questa fase, è che aumentino anche i salari.