Perché la Bce ha deciso di ricaricare il bazooka

È allora essenziale ricordare quei fatti per la loro lezione: in fasi macroeconomiche ad alta incertezza – come è l’attuale – i rischi connaturati alla azione di una banca centrale possono essere asimmetrici. È l’odierno dilemma della Banca centrale europea: rischio di contribuire a una ricaduta recessiva, oppure a una ripresa dei prezzi al consumo? La risposta di Francoforte è molto chiara: i costi del primo evento sono molto più alti del secondo. È una risposta che si basa su una stella polare, anche ieri ribadita dalla Lagarde: l’àncora delle decisioni è l’andamento nel medio periodo dell’inflazione e delle relative aspettative.

È auspicabile che la parola «àncora» prenda progressivamente il posto di «target»: in un orizzonte di medio periodo una politica monetaria credibile è quella che si propone di contribuire a una sana dinamica dei prezzi, non certo quella che pretende di determinarla da sola. Allo stesso tempo, l’àncora dell’inflazione è il presidio istituzionale, tutelato dal Trattato, che garantisce l’indipendenza della Bce dalla politica. È la complementarietà tra l’efficacia economica della politica monetaria e l’indipendenza politica della banca centrale che consente di provare ad avere una regola monetaria flessibile, che va poi comunicata.

Ed è proprio in questa prospettiva di “flessibilità regolata”, che la Lagarde ha chiarito due punti importanti:

1. In assenza di novità, se anche durante il 2021 l’inflazione arrivasse al 2%, la Bce considerebbe il fatto un fenomeno temporaneo, confermando il suo orientamento espansivo.

2.Per avere azioni coerenti con l’àncora inflazionistica la Bce in questa fase utilizzerà in modo continuo e sistematico una serie di bussole – traduzione dell’espressione “condizioni finanziarie favorevoli” – che sono concretamente una batteria di tassi di interesse nominali, su titoli pubblici e privati, come pure relativi ai mercati creditizi. La logica è chiara: in tempi normali, una banca centrale si concentra su un solo tasso di interesse – a breve termine e privo di rischio – avendo la ragionevole certezza che ogni sua variazione si trasmetterà a tutti gli altri rendimenti.