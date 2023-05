Perché la Bce proseguirà la stretta

Salari negoziati in crescita

Le pressioni sui prezzi non sembrano inoltre placarsi. I salari negoziati hanno confermato, a fine 2022, una crescita del 2,9% un livello che – se si esclude la fase inflattiva del 2008, sfociata per molti motivi in una recessione – rappresenta un record. Il rialzo non permette, purtroppo, alle famiglie di recuperare il potere d’acquisto perduto, ma rappresenta comunque una fonte di inflazione. Non si intravvede un rischio di spirale prezzi-salari-prezzi ma - in base alla sua storia e alla sua cultura - la Bce dedicherà molta attenzione a questi indicatori.

Economia o politica?

Ancora una volta, quindi, sarà importante definire quanta parte delle decisioni della Banca centrale europea è dettata da un'analisi economica – svolte in una situazione di incertezza e strutturalmente incerte per i ritardi con cui agisce la politica economica – e quanta parte da un equilibrio politico che potrebbe non essere coerente con le reali necessità dell'economia. Non è compito facile: una forward guidance – che non ci sarà – al posto di un approccio “riunione dopo riunione” – che sarà invece confermato – sarebbe molto più utile; ma la Bce ha fatto, da tempo, una scelta diversa.





