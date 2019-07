Perché la Bce resterà prudente sul taglio dei tassi previsto a settembre

...ma l’ancoraggio sembra tenere

L’INFLAZIONE IN EUROLANDIA Variazione annua in percentuale (Fonte: Eurostat)

I banchieri centrali sanno bene però - e Benoit Coeuré lo ha recentemente ripetuto - che le aspettative misurate dal mercato possono essere alterate da altri fattori: secondo la Bce, per esempio, l’80% della flessione del 2019, come di quella del 2014, è legata ai premi per il rischio. Altre misure segnalano inoltre che l’ancoraggio al 2% tiene abbastanza (le aspettative stimate attraverso i sondaggi puntano all’1,8%). La stessa forte flessione dell’inflazione effettiva, complessiva e core, di maggio sembra essere stata solo una temporanea anomalia. L’andamento degli swap non impone dunque urgenza; ma richiede comunque attenzione. Anche perché le aspettative di più breve periodo, quelle misurate dagli swap 1y2y - per il periodo 2020-2021 sono per esempio anch’esse in flessione e questo calo, ha spiegato Coeuré, è «genuino».

Più accomodanti le condizioni finanziarie

LA CURVA DEI RENDIMENTI SPOT - BREVE TERMINE Dati in percentuale (Fonte: Bce)

La prudenza è resa possibile dal fatto che mercati, come spesso accade, hanno fatto in parte il lavoro della Banca centrale europea. Avendo colto correttamente la nuova fase della politica monetaria, i rendimenti di mercato sono decisamente e rapidamente calati, soprattutto quelle a breve termine (che pesano molto nella valutazione delle condizioni monetarie e finanziarie). Ha reagito poco, invece, l’euro: il cambio effettivo ha solo accennato, negli ultimi giorni, a una timidissima flessione (in questo senso le accuse di manipolazione di Donald Trump sono prive di ogni fondamento).

Inflazione salariale in ripresa