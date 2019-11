Perché bin Salman ha bisogno (disperato) di quotare Aramco

Deficit in crescita e Pil stagnante: un’economia in difficoltà.

Anche per il 2020 la monarchia ha rivisto i suoi calcoli. In peggio. Le stime ufficiali indicano per il 2020 un deficit di 49,2 miliardi di dollari. La precedente stima indicava un buco di di 35 miliardi. Ciò significa che il budget arriverà al 6,5% del PIl (era al 5,9% nel 2018) anziché al 4,7% previsto precedentemente. A ciò si aggiunga che, secondo i calcoli del Fondo monetario internazionale, il PIl, al netto dell’inflazione, sarà fermo allo 0,2% quest’anno per poi salire solo al 2,2% nel prossimo. Il ministro delle Finanze Mohammed al-Jadaan ha così preferito sottolineare l’incremento del 10% degli investimenti esteri diretti. Ma la fiducia dei businessman occidentali verso Riad non sembra più quella di prima.

Bin Salman non potrà poi attingere generosamente dalle grandi riserve in valuta straniera custodite nei forzieri del Regno. Pur restando su volumi importanti, si sono ridotte sensibilmente negli ultimi anni. Appena due anni fa ammontavano all’87% del Prodotto interno lordo. Oggi sarebbero a circa il 64 per cento.

I “problemi” all’immagine di Bin Salman

D’altronde non sono stati pochi i “problemi” ”che hanno appannato l’immagine di Bin Salman. A cominciare dalla controversa maxi retata anti-corruzione, scattata il 4 novembre 2017, e culminata nell’arresto di 200 fra ministri, businessmen e principi (tra cui i 10 uomini più ricchi del mondo arabo). Questa operazione voluta da Mbs, peraltro senza pubblicare prove e senza accuse formali, somigliava più ad un colpo di mano per sbarazzarsi del dissenso interno.

Già nel 2015, quando era ministro della Difesa, Mbs è stato l’architetto e della campagna militare saudita in Yemen, scattata nel marzo 2015 contro i ribelli Houti, sostenuti dall’Iran. Quella che doveva essere una guerra rapida si è presto trasformata in una sorta di Vietnam saudita, che ha un impatto negativo anche sull’Ipo di Saudi Aramco. Nonostante i martellanti bombardamenti - tutt’altro che chirurgici - la campagna non ha sortito i risultati sperati. Ma ha largamente contribuito a fare dello Yemen la peggior crisi umanitaria del 2018.

Il misterioso e brutale assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, avvenuto nell’ottobre 2018 all’interno del consolato saudita a Istanbul, è probabilmente quello che ha più nuociuto all’immagine di Mbs. Il coinvolgimento diretto di alti membri dell’Intelligence vicini al principe e le accuse (non provate) di essere stato lui stesso il mandante, hanno provocato reazioni di indignazione e imbarazzo in diversi Paesi.