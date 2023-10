Perché Bitcoin ha invertito la rotta e vola verso i 35mila dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se verrà approvato si chiamerà «Ibtc». Questo il ticker dell’Etf con cui BlackRock punta a portare Bitcoin a Wall Street. Questo nuovo dettaglio sulla lunga telenovela in merito all’approvazione della Sec statunitense del primo fondo passivo sul prezzo spot (di mercato) di Bitcoin a Wall Street ha innescato nelle ultime ore nuovi forti acquisti. Con il prezzo che ha raggiunto a tratti i 35mila dollari, soglia che non vedeva dal maggio del 2022. Considerando che l’anno è iniziato in area 16mila dollari...