Perché i bond globali stanno perdendo oltre il 20% da inizio anno. Peggio solo nel 1949

L’anno nero delle obbligazioni. Manca poco più di un trimestre al termine del 2022 e per ora il bilancio per gli investitori in bond è in profondo rosso: la performance di un paniere di bond globali elaborato da Bofa Merrill Lynch registra un calo superiore al 20%. Bisogna andare molto lontano nel tempo, esattamente al 1949, per trovare un anno più amaro.

Il post guerra

Erano i tempi del Piano Marshall e si faceva la conta dei danni della Seconda guerra mondiale. L’inflazione mordeva l’economia, esattamente...