Perché sui bond legati all’inflazione adesso si rischia l’effetto boomerang?

3' di lettura

L’inflazione mette in apprensione gli investitori? Quando parliamo di mercati obbligazionari viene spontaneo pensare ai bond inflation-linked come il vaccino più naturale e immediato in situazioni simili. Peccato però che i titoli con cedole indicizzate non siano in grado di garantire una copertura efficace dalle perdite che si potrebbero subire quando i prezzi (e di conseguenza i tassi) si infiammano. E che siano quindi da maneggiare con estrema cura, almeno da un semplice risparmiatore.

Il bilancio da inizio anno

A sgombrare...