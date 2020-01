Perché la Borsa di Milano è un asset per quella di Londra di Emmanuele Mastagni*

Come noto, ad oggi il London Stock Exchange ricopre un ruolo centrale all'interno dei mercati finanziari europei; per tale ragione, anche alla luce dello stretto legame tra la Borsa di Londra e quella di Milano, quest'ultima posseduta al 100% dal London Stock Exchange Group (LSEG), l'uscita del Regno Unito dall'UE impone una riflessione sui possibili scenari post Brexit anche dal punto di vista degli stessi mercati finanziari. In riferimento al rapporto tra Londra e Milano, diversi operatori ritengono che Borsa Italiana sia destinata ad essere ceduta da LSEG e che il gruppo inglese abbia già a disposizione più di un potenziale acquirente, ipotizzando non solo che Londra abbia interesse a dismettere l'asset italiano, ma anche che tale operazione rientri nell'interesse della stessa Società di Piazza Affari.

Proviamo ad analizzare uno scenario alternativo, esponendo una differente chiave di lettura delle dinamiche post Brexit e, in particolare, ridefinendo quelli che potrebbero essere gli obiettivi strategici e gli interessi dei nostri partner inglesi. Nello specifico, una volta abbandonata l'Unione, risulta ragionevole attendersi che Londra non possa mantenere la posizione di Leadership tra le Borse europee e che si assista ad un rafforzamento dei principali mercati dell'UE (Parigi, Francoforte e, non ultima, la stessa Milano) a scapito dei listini inglesi. I nuovi confini geopolitico-economici che verranno disegnati dalla Brexit risultano infatti potenzialmente idonei ad isolare e ridimensionare i mercati finanziari di Londra nel caso in cui quest'ultima non adotti la giusta strategia; d'altra parte, gli americani, probabili partner economici del Regno Unito post Brexit, non dovrebbero avere alcun interesse ad accrescere la forza dei mercati finanziari inglesi che sono loro competitor e Londra, avendo svantaggi competitivi sul territorio dell'UE rispetto ai suoi membri, vedrebbe accrescere la competitività delle Borse interne all'Unione. In un simile scenario, Borsa Italiana potrebbe rappresentare un asset estremamente strategico per il London Stock Exchange, un asset non solo da mantenere nel proprio portafoglio, ma addirittura su cui investire significativamente per agevolarne lo sviluppo e la crescita, ponendosi l'obiettivo di rendere la Borsa di Milano il principale mercato finanziario dell'Unione.

Considerando infatti che la principale Borsa dell'UE potrebbe divenire altresì la leader dei mercati finanziari europei in generale, nel caso in cui tale ruolo venisse ricoperto da Milano, Londra manterrebbe di fatto la propria posizione di leadership attraverso la sua controllata strategica. La presente ipotesi rappresenterebbe ovviamente una grande opportunità anche per la stessa Società di Piazza Affari dato che, per quanto sia forte anche da sola, avrebbe a disposizione un partner fondamentale nella corsa contro Parigi e Francoforte, accrescendo notevolmente le proprie probabilità di divenire il nuovo punto di riferimento dei mercati finanziari dell'Unione. Considerando valida tale ipotesi, l'unica motivazione che potrebbe condurre Londra a cedere comunque Borsa Italiana potrebbe risiedere nella volontà del LSEG di modificare il proprio modello di Business, condividendo la tesi secondo cui in futuro i mercati finanziari siano destinati a modificarsi sensibilmente rispetto all'attuale impostazione e, pertanto, cercando di anticipare i tempi del cambiamento con operazioni di dismissione di attività non più considerate strettamente “core”.

In caso contrario, sempre presupponendo la validità dell'ipotesi in oggetto, risulta complesso identificare quale vantaggio possa conseguire il London Stock Exchange Group attraverso la cessione di una controllata che, essendo interna all'Unione, potrebbe rivelarsi strategicamente fondamentale al fine di non perdere quanto conseguito fino ad oggi a vantaggio dei propri competitor.

*partner DGPA&Co