Perché le Borse europee tifano Biden. E anche la Cina I primi segnali grafici indicano che sia nell'immediato quanto in futuro i listini continentali potrebbero trarre maggiore giovamento da una vittoria del candidato democratico di Vito Lops

(Reuters)

Wall Street in fondo non guarda né l'onda rossa (Trump), né l'onda blu (Biden). L'onda che piace più agli investitori è quella della liquidità. E attendono che giovedì 5 novembre alle 20.15 ora italiana la Federal Reserve annunci qualcosa di importante. Anche perché il suo bilancio è rimasto ancorato da luglio a quota 7mila miliardi di dollari, livello record a cui lo aveva portato (aumentandolo di 3mila miliardi in tre mesi) per far fronte all'emergenza pandemica. Da allora però non si è mosso, ...