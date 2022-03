Perché le Borse resistono nonostante la cura da cavallo della Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La domanda da un miliardo di dollari in questo momento è: come mai le Borse hanno reagito senza scomporsi troppo di fronte a una Federal Reserve che ha varato una delle manovre più restrittive della storia? Il 16 marzo il governatore Jerome Powell ha 1) alzato i tassi di 25 punti base; 2) annunciando altri sei potenziali rialzi nel corso dell’anno (quindi altri 150 punti base); 3) e poi stando ai dot plot, ovvero alle proiezioni sul futuro dei tassi offerte con voto in incognito da tutti i membri...