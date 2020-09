Perché Buffett scommette su Giappone e materie prime

Warren Buffett (Reuters)

L’ultima scommessa dell’anziano finanziere è sulle “sogo shosha”, i giganti giapponesi del trading (e degli investimenti). Berkshire Hathaway è diventata una dei primi azionisti di 5 di queste società, tra cui Mitsubishi e Sumitomo, in un momento difficile per il Paese del Sol Levante

3' di lettura

Giappone e materie prime. È questa la scommessa con cui Warren Buffett ha scelto di festeggiare i novant’anni, compiuti domenica. Una scommessa contrarian, quella dell’anziano finanziere, che attraverso Berkshire Hathaway – proprio mentre molti investitori voltano le spalle al Paese del Sol Levante – diventa uno dei maggiori azionisti delle “sogo shosha”: colossi del trading, tra cui Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, che da oltre un secolo garantiscono all’economia nipponica, povera di risorse, un cordone ombelicale prezioso per gli approvvigionamenti di energia, metalli, prodotti agricoli e quant’altro.

Un tempo attive soprattutto nell'importazione di commodities, le sogo shosha hanno saputo evolversi, dapprima affiancando un ruolo di veicolo di promozione del «made in Japan» e poi attivandosi anche sul fronte del private equity, diventando azionisti di spicco di molte società e progetti industriali, con un’occhio di riguardo per l’Oil&Gas.

In questo settore ibrido, tra commercio e investimenti industriali, che non esiste al di fuori del Giappone, Buffett ha scelto di puntare sui cinque nomi principali – Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Sumitomo Corp, Itochu Corp e Marubeni Corp – rilevando poco più del 5% del capitale di ciascuno.

Quote valutate in tutto 6,3 miliardi di dollari ai corsi attuali, che sono state accumulate negli ultimi 12 mesi con acquisti sulla Borsa di Tokyo e che l’oracolo di Omaha considera strategiche. Berkshire ha chiarito che non solo intende conservare a lungo le partecipazioni, ma conta di accrescerle fino al 9,9% se il prezzo rimarrà favorevole ed eventualmente andare oltre, con il benestare dei consigli di ammistrazione delle società.

Leggi anche Buffett in cerca di rilancio va controcorrente e punta sull’Oil&Gas

Le cinque società, ha ricordato Buffett, «hanno molte joint venture in giro per il mondo ed è probabile che costituiranno altre partnership. Spero che in futuro ci siano opportunità di beneficio reciproco».