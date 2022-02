Perché il capitale umano è sempre più importante per le imprese

A fianco della competitività del Paese, si pone anche quella dell'impresa. Qual è la strategia più adeguata che un'impresa dovrebbe adottare per rimanere competitiva sui mercati? Va da sé, che non esiste un unico percorso, se non altro perché le imprese sono molto diverse fra loro. Ognuna ricerca su di sé la soluzione più adeguata.

Le strategie che ottengono un relativo maggior consenso sono tre. Da un lato, l'investimento nel capitale umano (20,6%), dall'altro, puntare su una diversificazione dei prodotti o dei servizi offerti (20,0%) e dall'altro ancora, l'aumento della tecnologia impiegata (19,9%).

A queste indicazioni, seguono appaiate altre due prospettive. Innanzitutto, quella di differenziare i prodotti offerti allargandone la gamma (14,0%). In secondo luogo, troviamo la questione della riduzione dei costi di produzione (11,7%), che resta uno dei temi diffusi in modo trasversale nell'universo degli interpellati.

Il tema dell'apertura ai mercati esteri e dell'inserirsi in filiere internazionalizzate è una prospettiva poco esplorata dagli interpellati: solo il 9,0% la indica come una scelta vincente. Infine, al fondo della classifica viene un'altra strategia che attiene alla dimensione del commercio elettronico, che con la pandemia ha avuto una crescita significativa. Tuttavia, soltanto il 4,8% degli intervistati pone l'accento in modo prioritario su questa leva.

Al di là della strategia da adottare, quali sono i fattori su cui l'impresa può contare e che costituiscono un elemento vincente rispetto ai concorrenti? La graduatoria vede primeggiare, in misura eguale, tre fattori principali: la qualità dei prodotti e dei servizi offerti (91,6%), la professionalità dei lavoratori (87,6%), il servizio al cliente (85,1%). Simili esiti confermano quanto già osservato in materia di competitività del territorio, là dove il tema del capitale umano e professionale era valutato come un aspetto centrale. Alla qualità dei prodotti/servizi offerti aggiungono la dimensione del servizio al cliente, aspetto oggi ineludibile per un'impresa. Cioè quella parte immateriale della produzione che costituisce un elemento centrale, senza il quale la stessa percezione di qualità verrebbe intaccata.Sotto queste dimensioni, si collocano a una certa distanza, altri fattori ritenuti presenti nelle aziende, ma in modo meno diffuso: un'offerta tagliata su misura delle esigenze del cliente, il tailor made (79,8%) e il servizio post-vendita, l'assistenza al cliente (70,8%). Si tratta di due fattori cruciali per la possibilità di competere sui mercati, ma che vede coinvolti una platea maggioritaria, ma decisamente più ridotta fra gli interpellati.