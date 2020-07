Perché sul caso Piacenza parlare solo di “mele marce” non aiuta

In altre parole, il contesto, specie quello sostanziale e non le regole formali, può fare da moltiplicatore verso tendenze e comportamenti individuali scorretti. Così, se non vi fosse stata una radicale trasformazione dei sistemi di incentivazione dei trader finanziari e dei valori sottostanti, e se per ragioni di rapidità ed efficienza di risposta delle decisioni non si fossero modificati i processi autorizzativi e di controllo, probabilmente il comportamento fraudolento di alcuni trader non si sarebbe potuto realizzare o sarebbe stato scoperto sul nascere.

Per usare un altro esempio, si pensi alla discussione che per anni si è avuta sul tema dei dipendenti pubblici infedeli o sui cosiddetti fannulloni. Una spiegazione quasi “antropologica” del fenomeno ha dominato la scena come se alla causa di tutto vi fosse una certa natura umana propensa all'opportunismo, al vivere sulle spalle altrui, all'ozio improduttivo invece che al lavoro. Certo, gli illeciti e le responsabilità penali conseguenti sono individuali, ma perché gli infedeli e i fannulloni si concentrano in quote significative proprio nella macchina pubblica? Il punto è che i comportamenti fraudolenti emergono certo da mele marce, ma in specifici contesti organizzativi fondati su valori e processi che ne favoriscono o non ne inibiscono la moltiplicazione.

La magistratura ha il compito di perseguire e sanzionare i comportamenti illeciti, i decisori pubblici e privati quello di progettare meccanismi organizzativi e sistemi valoriali che minimizzano il rischio di questi comportamenti.Dunque, nessuna decisione, anche quella più spregevole, è assunta in una sorta di vuoto.

Tornado alla caserma degli orrori, dalle prime analisi emerge certamente un gruppo di persone che ha agito per specifici interessi di parte, nel più totale disprezzo delle regole e dei valori che erano chiamati a tutelare. Dall'altro abbiamo anche una cultura, un sistema di reclutamento, valutazione e promozione e un insieme di meccanismi di controllo che richiedono un'analisi attentissima e la disponibilità, se si rivelasse necessario, ad un profondo cambiamento affinché fatti del genere non si ripetano o possano essere bloccati sul nascere.

Consolarsi con la teoria delle mele marce non serve soprattutto all'Arma dei Carabinieri, così come una spiegazione sistemica generalizzata non appare solo irrealistica, ma rischierebbe di condizionare sia un'analisi approfondita del problema sia le possibilità di riforma e riorganizzazione delle forze dell'ordine.