Perché la Cina si avvia a diventare una superpotenza anche negli sport invernali

Nuove località sciistiche e...raddoppiati gli investimenti nel calcio

Dopo il successo della candidatura di Pechino alle Olimpiadi invernali del 2022, il governo ha elaborato un piano ambizioso per coinvolgere 300 milioni di cinesi negli sport invernali. A tal fine, il governo aumenterà il numero di località sciistiche a 500 entro il 2022. Ma anche l'interesse per il calcio è cresciuto in modo costante in Cina negli ultimi 4 anni. Secondo il rapporto di Nielsen, il 31% della popolazione urbana di età compresa tra i 16 e i 59 anni è interessata al calcio. Sebbene la Cina si sia qualificata per un solo mondiale in passato, nel 2002, si è posta l'ambizioso obiettivo di diventare una superpotenza calcistica entro il 2050. A questo proposito stanno sviluppando nuove politiche e intendono creare 50'000 scuole calcio entro il 2025. Il governo è in attesa di un ambasciatore che possa accendere l'attenzione dei bambini verso il calcio.

La Cina ha inoltre aumentato gli investimenti nel proprio campionato nazionale di calcio, la Chinese Super League. Stanno portando giocatori e allenatori talentuosi da tutto il mondo per innalzare il livello del campionato. Secondo il TMS FIFA, i club cinesi hanno speso 101 miliardi di dollari nei trasferimenti dei giocatori nel 2014, di cui il 44% è stato destinato a giocatori europei. Nel 2015, questo numero è salito al 54% con una spesa di 168 miliardi di dollari I club possono permetterselo grazie alle grandi aziende nazionali che desiderano mettere in risalto il rapporto tra il benessere economico cinese ed il nuovo ruolo chiave che stanno avendo negli sport a livello mondiale. La Cina ha reso il calcio obbligatorio a scuola, il che aumenta ulteriormente l'interesse ed il coinvolgimento in questo sport.

Il mercato dello sportwear trainato dai millenials

I marchi sportivi locali beneficiano del rinnovato patriottismo dei consumatori cinesi.Anta è diventata leader nelle attrezzature per gli sport invernali.L'industria globale dell'abbigliamento sportivo valeva più di 167 miliardi di dollari nel 2018 e dovrebbe crescere rapidamente nel breve termine, raggiungendo un valore stimato di 248 miliardi di dollari entro il 2026, secondo la Allied Market Research. «Questo aumento è in parte dovuto al trend crescente dello sportswear, che comprende l'abbigliamento sportivo e le scarpe sportive - aggiungono gli esperti di Decalia Asset Management specializzati nei nuovi trend . I Millennials sono il principale target per il lifestyle sportswear (abbigliamento sportivo per il tempo libero)». Secondo i dati di Forbes dalla Banca Mondiale, ci sono circa 400 milioni di Millennials in Cina, più dell'intera popolazione degli Stati Uniti. Nike e Adidas, i due leader nelle vendite di abbigliamento sportivo, si dividono oltre il 42% del mercato cinese. È il secondo mercato più rilevante per entrambi i marchi. Sono considerati marchi di moda dai consumatori cinesi, più che di abbigliamento sportivo. Entrambi svolgono un ruolo significativo nella promozione dello sport in Cina. Ad esempio, la Nike sta collaborando con il Ministero dell'Istruzione Cinese nella formazione di 7.000 allenatori sportivi. Sebbene entrambi i marchi insieme abbiano aumentato la quota di mercato in Cina dal 34% nel 2016 al 42% nel 2019, la concorrenza dei marchi locali è in crescita.

L'ascesa dei marchi locali: Anta e Li-Ning nuovi concorrenti di Nike

Nel 2020 i marchi stranieri si sono affermati in Cina e hanno conquistato circa il 60% del mercato cinese delle attrezzature da esterno, ma dal 2014 i marchi nazionali hanno fatto molta strada. Quest'anno il numero di marchi cinesi è passato da 46 a 354 marchi principali, secondo Daxue Consulting. Come prima cosa hanno offerto copie a buon mercato di modelli occidentali per la classe media emergente. L'ispirazione non è stata troppo discreta: il logo di Li-Ning ha un'aria di falso Swoosh della Nike. Con il maturare delle competenze tecniche da parte del Paese, gli attori nazionali si sono spostati verso la fascia alta del mercato. «Oggi sono seri concorrenti con ambizioni globali. In particolare, beneficiano di cicli di produzione ridotti che consentono loro di reagire rapidamente alle nuove tendenze.Anta è uno dei due marchi cinesi più noti - aggiungono da Decalia- Ha raggiunto una quota di mercato del 17% in Cina e alcuni si aspettano che Anta possa forse superare Nike entro 5 anni. Anta si è differenziata da Nike e Adidas puntando sul segmento di prezzo medio». Scommette anche sull'adozione degli sport invernali. Ha acquisito il gruppo Finish Amer, con marchi conosciuti come Salomon, Atomic, Arc'teryx, Peak Performance e Armada. Ciò ha reso Anta il più grande marchio di attrezzature per gli sport invernali, a livello globale. Anta sarà anche lo sponsor ufficiale delle Olimpiadi invernali del 2022. L’altro marchio forte è Li-Ning ha intrapreso una nuova direzione dopo diversi anni di stagnazione. Il mercato vede Li-Ning come il marchio più rappresentativo, mescolando sport e moda con i simboli cinesi. E alle spalle di questi due grandi nomi, altri marchi cinesi sono in ascesa. XTEP ha aumentato la sua quota sul mercato cinese al 5%. Anche 361˚ ha visto crescere la sua quota fino al 3,1%. Entrambi si rivolgono al segmento della corsa, visto il numero delle maratone disputate in Cina che è raddoppiato in quattro anni.In futuro, i marchi locali potrebbero trarre vantaggio dalla possibilità di ospitare grandi eventi internazionali e dal boicottaggio dei prodotti americani da parte dei consumatori cinesi.

Polo per gli eventi internazionali e l’ascesa dei diritti televisivi