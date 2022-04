Perché il collezionismo deve puntare sulla valorizzazione del talento femminile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Protagonista del mondo dell'arte e mecenate da oltre vent'anni, Valeria Napoleone vive a Londra e colleziona artiste contemporanee. Ama riassumere la sua attività sotto la formula del cromosoma femminile, la doppia X che dà il nome al programma Valeria Napoleone XX, concepito nel 2015 per sostenere i talenti femminili e favorire il loro ingresso nei musei e nelle istituzioni di Londra e New York. Oltre che per il suo impegno, Valeria è celebre per le sue cene. Dall'unione tra le passioni per l'arte contemporanea e per la cucina è nato Valeria Napoleone's Catalogue of Exquisite Recipes, un libro molto speciale, pubblicato nel 2012, nel quale ha raccolto le ricette di famiglia, ereditate dalla madre e dalla nonna, inframezzate dalle opere di 50 artiste contemporanee. L'ospitalità, la collaborazione, la cura per la memoria e l'apertura sull'arte del presente, sono gli ingredienti della sua cultura italiana e cosmopolita.

Un ritratto di Valeria Napoleone accanto a “Her Prints on Me”(2017), di Lubaina Himid.

QUAL È STATA LA TUA PRIMA ACQUISIZIONE? E L'ULTIMA?

Ho acquistato la prima opera, una fotografia di Carol Shadford, da Pierogi, una galleria no profit a Williamsburg, il quartiere newyorkese dove visitavo spesso studi d'artista. L'ultima è un dipinto di Margherita Manzelli, una delle primissime artiste che sono entrate a far parte della mia collezione nel 1997. Ammiro il suo lavoro da sempre.

COME HAI INIZIATO A COLLEZIONARE ARTE?

Nasco come collezionista nel 1997 a New York, dopo avere completato un Master's Degree Program in Art Gallery Administration al Fashion Institute of Technology. Erano anni di grande fermento per artiste donne come Cindy Sherman, Laurie Simmons, Barbara Kruger e ho scoperto una passione per i nuovi linguaggi e le idee che queste artiste proponevano allora. Ho ricordi vividi della mostra personale di Liza Lou da Jeffrey Deitch. La sua straordinaria installazione intitolata Kitchen, a mio parere, ha segnato un'intera epoca.