Perché le cornici, a volte, sono più importanti del quadro. «Effetto framing» e comunicazione pubblica

“Dilemma del prigioniero” e cooperazione

In un famoso studio gli psicologi Varda Liberman, Steven Samuels e Lee Ross chiesero a degli studenti universitari di indicare coloro che, tra i colleghi di studio, ritenevano i più cooperativi e i meno cooperativi. Questi vennero poi coinvolti in un tipico “dilemma del prigioniero”, un tipo di interazione dove la capacità di cooperare viene messa dura prova. L'idea era quella di verificare quanto la reputazione personale fosse realmente correlata con il comportamento effettivo degli individui. Ma la parte forse più interessante dell'esperimento è quella che riguarda il “frame”, appunto, con il quale il “dilemma del prigioniero” viene descritto. A metà dei soggetti viene detto che dovranno confrontarsi in un “Community game” (il gioco della comunità), mentre all'altra metà, la stessa identica situazione, viene descritta come il “Wall Street Game” (il gioco di Wall Street).

La posta in gioco e le opzioni a disposizione dei giocatori in entrambi le situazioni sono esattamente le stesse però quello che si verifica è che quando il gioco viene descritto come “Wall Street Game” solo il 33% dei soggetti coinvolti sceglie di cooperare mentre quando il gioco viene descritto come il “Community game”, allora, la percentuale di cooperazione cresce significativamente: il 67% di coloro che erano stati descritti dai colleghi come i più cooperativi e, addirittura il 75% di quelli che erano stati indicati come i meno cooperativi, scelgono, invece, di cooperare (“The Name of the Game: Predictive Power of Reputations versus Situational Labels in Determining Prisoner's Dilemma Game Moves”. Personality and Social Psychology Bulletin 30, pp. 1175-85, 2004).

La leva del “framing sociale”

Questo risultato mostra come il “frame sociale”, il modo in cui una certa situazione sociale viene descritta ha un impatto fortissimo sul comportamento dei soggetti coinvolti, un impatto che supera anche la barriera della reputazione e dei pregiudizi che gli altri hanno su di noi. In termini tecnici questa è una violazione di ciò che i logici chiamano “estensionalità” e i teorici delle decisioni, invece, definiscono “invarianza descrittiva”. In termini pratici il “framing sociale”, invece, rappresenta una forza potentissima a disposizione di chi si trova nelle condizioni di creare narrazioni pubbliche. Un altro interessante esperimento mostra come la disponibilità a fidarsi e a rispondere positivamente alla fiducia ricevuta possa essere facilmente manipolata semplicemente descrivendo la persona con la quale stiamo interagendo nell'esperimento o come “opponent” (avversario) o come “partner” (compagno).

Anche in questo caso la struttura formale della situazione era identica, così come la posta in gioco, eppure, anche in questo caso, “frame” differenti riescono a indurre comportamenti significativamente differenti: il 68% dei fiduciari risponde in modo affidabile a un “partner”, mentre lo stesso è vero solo nel 33% dei casi in cui i soggetti interagiscono con un individuo etichettato come “opponent” (Burnham, T., McCabe, K., Smith, V. “Friend-or Foe. Intentionality Priming in an Extensive Form Trust Game”. Journal of Economic Behavior and Organization 43, pp. 57-74, 2000). Questi studi, e altri che sono seguiti, concordano nel mostrare come la descrizione semantica delle caratteristiche dell'interazione, anche semplicemente l'etichetta che viene associata al gioco o ai giocatori, esercitano un effetto rilevante nel fornire agli agenti informazioni significative sul comportamento atteso degli altri, sia perché questo può essere soggetto a norme sociali differenti che vengono evocate dalla descrizione (a Wall Street si compete, mentre nella comunità si coopera), sia perché viene facilitato il processo di lettura e attribuzione delle intenzioni (un “partner” sarà cooperativo mentre un “opponent” conflittuale).

Frames di natura conflittuale facilitano la formazione di credenze del primo e del secondo ordine che portano a equilibri non cooperativi. “Io credo che tu non coopererai” ma anche “credo che tu creda che io farò lo stesso”. Al contrario, frames cooperativi agiscono sulle credenze di primo e di secondo ordine favorendo la convergenza verso esiti cooperativi. “Io so che tu coopererai e so che tu pensi che io coopererò”. Se da un lato l’evidenza empirica mostra che le persone in carne ed ossa sono straordinariamente capaci di coordinarsi su risultati ottimali utilizzando informazioni teoricamente irrilevanti, i teorici dei giochi non sono stati in grado, fin qui, di fornire una spiegazione soddisfacente di tale capacità.