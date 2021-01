Perché la credibilità della Cina in Occidente è a pezzi

Sul piano ideologico, le democrazie occidentali si sono infuriate per la risposta ufficiale della Cina all’epidemia, nella fattispecie l’aver costretto al silenzio i medici che per primi avevano dato l’allarme, la palese disonestà delle autorità locali delle province di Wuhan e di Hubei e lo stile aggressivo della diplomazia cinese teso a mascherare la colpevolezza del Pcc. Da un sondaggio condotto dal Pew Research Center nell’ottobre 2020 è emerso che quasi tre quarti degli intervistati di quattordici democrazie ricche del Nord America, dell’Europa e dell’Asia vedono la Cina in modo sfavorevole. Nei prossimi anni, è probabile che questi Paesi rivedranno la loro politica nei confronti della Cina nel senso di un allentamento dei legami economici con la Repubblica Popolare e di una maggiore fermezza sui temi dei diritti umani e della sicurezza.

Se ancora sussistevano dubbi in merito alla natura neostalinista del regime di Xi, questi sono definitivamente svaniti alla fine di maggio 2020, quando il governo cinese ha imposto una repressiva legge in materia di sicurezza nazionale all’ex colonia britannica di Hong Kong. La città, che conta 7,5 milioni di abitanti, era in rivolta dal marzo 2019, quando Carrie Lam, il suo capo esecutivo nominato dal Pcc, tentò di introdurre forzatamente una controversa legge che avrebbe consentito l’estradizione in Cina di cittadini sospettati di aver commesso reati. Le proteste contro l’estradizione avevano quasi messo in ginocchio il governo di Hong Kong. A prima vista, esse sembravano l’inevitabile – seppure più spettacolare ed eroico – sequel della Rivoluzione degli ombrelli del 2014, un movimento a maggioranza studentesca che aveva chiesto, senza ottenerlo, il suffragio universale e l’elezione diretta del capo esecutivo della città. Ma il Pcc colse nelle manifestazioni del 2019 una minaccia ancora più grave vista la partecipazione senza precedenti, che quel giugno arrivò a coinvolgere in un’occasione quasi due milioni di persone. Cedere alle richieste dei manifestanti, compresa quella di adempiere alla promessa del Pcc di consentire elezioni libere, sarebbe stato interpretato come una resa. Consapevole della necessità di proteggere la sua immagine di uomo forte e di scongiurare possibili accuse di indecisione, Xi non poteva consentire che la rivolta di Hong Kong continuasse.

Alla fine, Xi optò per una legge di sicurezza nazionale che avrebbe imposto severe sanzioni, tra cui l’ergastolo, per «attività che mettono a rischio la sicurezza dello Stato», definite in modo assai vago e ampio. L’articolo 23 della mini-costituzione di Hong Kong, nota come Legge Fondamentale, stabilisce che soltanto il consiglio legislativo della città, eletto in maniera semidemocratica, possa approvare una legge di sicurezza nazionale. Xi, però, l’ha scavalcato ordinando al Congresso nazionale del popolo cinese di redigere e approvare, senza alcun controllo, la legge entro cinque settimane. La legge è entrata in vigore il primo luglio 2020, mettendo l’ultimo chiodo sulla bara del modello di governance di “un Paese, due sistemi”, con il quale la Cina si era impegnata a rispettare il sistema legale separato, la magistratura indipendente e le libertà civili di Hong Kong fino al 2047.

La drastica decisione di Xi avrà pure soffocato temporaneamente l’ondata di dissenso a Hong Kong concedendogli un po’ di respiro, ma ha irreparabilmente danneggiato i rapporti della Cina con l’Occidente. Rimangiandosi così presto la promessa fatta a Hong Kong, la Cina ha distrutto la propria credibilità internazionale. L’Occidente non può più fidarsi del regime cinese, e le conseguenze di ciò saranno gravi e durature.

L’impatto del Covid-19 e della repressione a Hong Kong sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti è stato particolarmente profondo e consequenziale. Sicuramente, i legami sino-americani avevano cominciato a deteriorarsi a partire dalla metà del 2018, a causa della guerra commerciale di Trump. Ma nel gennaio 2020, Trump e il vice premier cinese Liu He avevano firmato un accordo commerciale di “fase uno” che aveva temporaneamente sospeso le ostilità (anche se gran parte dei dazi doganali statunitensi sulle merci cinesi era rimasta in vigore). All’epoca, nulla lasciava presagire che Trump intendesse pregiudicare le sue chance di rielezione a novembre con un nuovo ciclo di misure economicamente destabilizzanti contro la Cina.