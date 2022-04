Perché cresce il rischio di una grave crisi alimentare globale

MERCATO GLOBALE DEL GRANO - VALORE TOTALE DELL’EXPORT Loading...

MERCATO GLOBALE DEL MAIS - VALORE TOTALE DELL’EXPORT Loading...

In tema di sicurezza alimentare, si può apprezzare a colpo d'occhio la fortissima vulnerabilità dei Paesi del Medio Oriente e dell'Africa sub-sahariana: in particolare di Egitto e Turchia. A seguire è evidente la forte esposizione di Bangladesh ed Indonesia, dove tuttavia è più semplice l'effetto sostituzione dei consumi con il riso. In qualità di maggiore importatore mondiale di grano, l’Egitto fa affidamento su entrambi i paesi per l’85% delle sue forniture, nonché per il 73% dell'import di olio di girasole per il quale l’Ucraina è leader globale. In questi giorni il mercato valutario egiziano è in forte tensione e la banca centrale ha dovuto accettare una svalutazione immediata della Sterlina egiziana del 16%, che prevedibilmente aggraverà il costo della bolletta alimentare e di tutte le altre importazioni fondamentali.In seconda battuta, la Cina potrebbe avere delle ripercussioni negative sull'approvvigionamento di mais, utilizzato prevalentemente per l'alimentazione del più grande stock globale di suini, insieme a diversi Paesi europei grandi importatori di mais per l'allevamento, tra cui l'Italia.

Il contagio dal mercato del gas naturale: forse una tregua?

Il conflitto russo-ucraino ha dei contraccolpi negativi anche a valle dell'export diretto di cereali. Russia e Bielorussia sono rispettivamente il primo e il sesto maggior esportatore mondiale di fertilizzanti, rappresentando il 20% dell’offerta globale. La Russia fornisce da sola quasi un decimo dei fertilizzanti globali a base di azoto e fosfato di diammonio ed insieme alla Bielorussia rappresenta circa un terzo della produzione di potassio. Putin ha già annunciato il divieto di esportazione di fertilizzanti verso “paesi ostili”, mentre è in vigore da settembre 2021 un blocco dell'export di fertilizzanti cinesi.

A fronte di un costo del trasporto merci via mare salito mediamente del 900% sulle principali rotte transoceaniche in 2 anni, il prezzo dei fertilizzanti agricoli più utilizzati nella coltivazione intensiva di cereali ha registrato un aumento del 200%. In particolare l'urea (+276%) ed il fosfato di diammonio (+240%) risultano i componenti più interessati dai rincari.

In genere l'intensità di utilizzo dei fertilizzanti è più elevata nella produzione di grano, mais ed orzo e minore in quella del riso: questo contribuisce a spiegare perché la tempesta inflattiva continui a risparmiare per ora questo fondamentale cereale.

C'è una ragione per l'aumento improvviso dei prezzi dei fertilizzanti, che erano rimasti bassi e stabili per oltre un decennio: le tensioni in atto sui mercati dell'energia, e soprattutto su quello del gas naturale. Infatti la sintesi dei fertilizzanti agricoli basati sull'ammoniaca è caratterizzata da processi chimici energivori, in cui l'utilizzo del gas naturale la fa da padrone (il c.d. processo Haber-Bosch). Si stima che il 2% dei consumi di energia a livello globale sia dovuto alla produzione di fertilizzanti azotati.

Storicamente le oscillazioni del prezzo del gas naturale (vedi Figura 6, linea gialla) provocano degli effetti amplificati sui prezzi dei fertilizzanti (linea blu) in tempi molto brevi. A cascata, prezzi dei fertilizzanti più alti si ribaltano con un lag temporale variabile sul costo dei cereali (linea rossa).

RELAZIONE TRA PREZZO DI GAS, FERTILIZZANTI E CEREALI Loading...

Tra i pochi aspetti positivi, l'arrivo della stagione calda nell'emisfero settentrionale sta abbassando un po' la tensione sul gas naturale e di conseguenza anche su quello dei fertilizzanti. Sulla borsa di Amsterdam i prezzi dei futures ad 1 mese per il gas naturale oscillano intorno ai 100 € per megawatt/ora dopo un record assoluto di 220 € raggiunto agli inizi di marzo. In previsione di un fisiologico aumento delle temperature nel mese di aprile, si stima un recupero dei livelli delle riserve per via del flusso di gas in arrivo dalla Russia - ansiosa di sfruttare al massimo la finestra di prezzi record - a pieno regime.

I problemi di approvvigionamento sul mercato globale dei fertilizzanti avranno un forte impatto sui raccolti e sul reddito agricolo. Nell’Unione Europea (UE), gli agricoltori saranno interessati sia dagli aumenti dei prezzi che dalle recenti sanzioni commerciali. L’UE, che importa l’85% del suo consumo di potassio dall'estero e di questo il 27% dalla Bielorussia, ha già introdotto sanzioni sulla produzione bielorussa.

Difficile dunque essere ottimisti per i prossimi mesi: i prezzi delle commodities alimentari continueranno a subire gli effetti della spirale inflattiva innescata dagli alti costi dell'energia e dal conflitto bellico in Europa, in uno scenario che comincia ad inquadrare l'arrivo di una nuova recessione economica.



Marcello Minenna, Direttore Generale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

@MarcelloMinenna

Le opinioni espresse sono strettamente personali