Perché il culto dell’identità serve solo a dividerci

Tutto scaturisce dai desideri che, in virtù di un processo proiettivo, ascriviamo a coloro il cui comportamento dobbiamo spiegare; i desideri vengono supportati dalle credenze che ci indicano quale nesso causale, quale relazione funzionale, quale azione, possa determinare il soddisfacimento dei desideri stessi. Credenze e desideri, insieme, determinano l'intenzione e da questa, poi, scaturisce l'azione. Questo è il modello esplicativo base che utilizziamo per dar senso alle azioni che osserviamo da parte di agenti intenzionali.



Una bussola per «fare ordine» nel mondo sociale

Così come nel caso della fisica intuitiva, anche questa psicologia del senso comune ci aiuta a mettere ordine nella complessità del mondo sociale e di quello interiore. E, in genere, questa strategia funziona in modo sufficientemente accurato. Ci sono le eccezioni però. Casi nei quali la nostra psicologia del senso comune ci porta fuori strada, magari a conclusioni corrette, ma sulla base delle ragioni sbagliate. Un classico errore in cui spesso ci imbattiamo e che trova origine proprio nell'approssimazione della nostra psicologia del senso comune è il cosiddetto «errore fondamentale di attribuzione».

Sappiamo da tempo, ormai, che in questo schema semplificato che lega desideri e credenze all'azione, manca un elemento fondamentale, e cioè il quadro esterno. Le scelte non avvengono nel vuoto, non sono completamente determinate da ragioni interne, ma, a volte in modo preponderante, anche fattori esterni concorrono a plasmare e orientare le scelte individuali. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, lo studio di questo genere di influenze esterne divenne centrale nell'ambito della nascente psicologia sociale.

L’errore di attribuzione

L'orrore per i crimini di guerra, lo sgomento per le complicità dei cittadini comuni nel dar seguito alla follia nazista, la disponibilità ad eseguire ordini, anche i più crudeli, con la facilità irresponsabile e il senso profondo di autoassoluzione, testimoniati durante il processo Eichmann, rappresentavano tutti dei quesiti le cui risposte andavano ricercate nell'ambito del ruolo delle influenze esterne. L'errore fondamentale di attribuzione agisce proprio in questo quadro, quando ci porta, nel dare ragione del comportamento altrui, ad una sopravvalutazione delle ragioni interne e, al contempo, ad una sopravvalutazione dei condizionamenti esterni, quando, invece, vogliamo trovare ragioni per le nostre stesse scelte.

Esiste una distorsione sistematica nel modo in cui noi guardiamo e con cui valutiamo il comportamento altrui e il nostro, che ci porta ad attribuire responsabilità dirette agli altri e a sottovalutare le nostre, in una sorta di processo di autoassoluzione nel quale l'evangelica “pagliuzza” nell'occhio dell'altro, nasconde la proverbiale “trave” dall'orizzonte psicologico e morale dell'osservatore. Le implicazioni dell'errore fondamentale di attribuzione sono gravi, soprattutto perché ci rendono difficile l'individuazione delle cause che stanno alla base di certi comportamenti e ostacolano quelle scelte che potrebbero produrre decisioni collettive migliori.

L’esperimento nel campeggio dell’Oklahoma

Nell'estate del 1954, ventidue ragazzini di età compresa tra gli undici e i dodici anni parteciparono ad un campeggio presso il parco di Robbers Cave nella parte meridionale dello stato dell'Oklahoma. Nessuno di loro si era mai incontrato prima di allora. I ragazzi, tutti con un simile background familiare e scolastico, arrivarono al campo in due gruppi separati. Undici di loro vennero alloggiati in una zona del parco e gli altri undici in un'altra zona. Le due aree erano così distanti e separate che nessuno dei membri di un gruppo sospettava dell'esistenza dell'altro gruppo.