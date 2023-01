Perché il ddl Calderoli supera il confine della legittimità costituzionale

Il ministro Calderoli vuole dare la sensazione di cogliere questa preoccupazione e quindi condiziona la differenziazione autonomistica al disegno normativo dei livelli essenziali delle prestazioni, saggiamente riservati dal Titolo V al legislatore statale esclusivo.

Ma è solo una sensazione, perché il disegno di legge va in senso opposto. L’atto che darà sostanza ai Lep non è una legge, ma un DPCM. Questo dequotare i Lep ai DPCM non è apprezzabile. È dalla Rivoluzione Francese che i diritti si definiscono nell’Assemblea direttamente eletta dal popolo, e sono riletti per la cautela del nostro costituente dalla Corte Costituzionale. Qui invece i diritti saranno decisi nel segreto delle stanze del governo e contrattati con l’esecutivo regionale.

Questo salto dalla legge al DPCM comporta altresì uno slittamento della forma di governo, non più centrata sul Parlamento, in ragione dell’elezione popolare, ma sul premier e sul suo governo, che in una confusione di atti, cabine di regia, conferenze e commissari ad acta, spogliano gli eletti dal popolo di compiti incedibili.

Il passaggio è delicato perché con l’intenzione di attuare l’art. 116 si aggira il 94 Cost., il premier godrebbe di fatto di un’investitura popolare che gli darebbe il potere di scartare il Parlamento e agire in solitudine, rimanendo i suoi atti intoccabili anche dalla Corte costituzionale.

Questa surrettizia modifica della Costituzione, non avvenuta

tramite il 138, l’unica via lecita, ma con una mera legge ordinaria, irriconducibile alla maggioranza degli elettori per le storture

del maggioritario, non si giustificherebbe in nome dell’efficienza.

Infatti i futuri staterelli semi-indipendenti si contenderebbero l’egemonia a colpi di nuovi apparati pubblici.