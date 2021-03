Perché la digitalizzazione è una opportunità di uguaglianza di Roberta Ficorella

3' di lettura

La digitalizzazione è una grande opportunità per favorire l'uguaglianza: le donne sono parte attiva del cambiamento tecnologico e culturale necessario affinché la trasformazione digitale raggiunga il suo pieno potenziale.

L'Intelligenza Artificiale, che sarà cruciale nei prossimi anni, si basa e agisce su stimoli umani: da qui, tra le altre, il ruolo chiave delle soluzioni e delle intuizioni “femminili” come elementi imprescindibili nel mercato del futuro. La Gender Diversity abilita la valorizzazione dei talenti e massimizza il potenziale che l'I.A. e altre tecnologie digitali offriranno nei prossimi anni.

Oltre alle competenze tecnologiche, alle donne appartengono competenze quali la flessibilità, la capacità di negoziare, ascoltare e comunicare, l'empatia e il lavoro di squadra, che in questo periodo di straordinaria emergenza sono sempre più necessarie, alle nostre aziende e alle nostre istituzioni.

Tuttavia, secondo l'Osservatorio sulle Competenze Digitali, il divario di genere peggiora all'interno del settore ICT italiano, dove la quota femminile delle immatricolazioni alle lauree ICT è sotto il 20%. Naturalmente, questo Gender Gap si riflette sul nostro settore IT, nel quale solo il 15,1% degli specialisti sono donne, secondo i dati di Eurostat.

Il gap di competenze tecnologiche nelle nostre università e nel settore IT, avrà delle conseguenze sul mercato del lavoro nei prossimi anni. L'attuale contesto pandemico ha comportato l'accelerazione dell'I.A., dell'automazione e della robotizzazione sul mercato, trasformando il mondo del lavoro. Secondo una ricerca di McKinsey Global Institute, 107 milioni di donne perderanno il lavoro entro il 2030 e più di 40 milioni – dal 7% al 24% delle attuali aventi occupazione nel mondo – dovranno cambiarlo.

Al fine di promuovere lo sviluppo del talento femminile all'interno del settore ICT, bisogna agire su tre ambiti: famiglia, università e aziende.

L'ambiente familiare condiziona, in primis, la visione del futuro professionale delle giovani donne. Le famiglie dovrebbero possedere tutte le informazioni utili a supportare le bambine e le ragazze a prendere la decisione migliore per il loro futuro professionale, incoraggiandole da una parte a scegliere ciò che amano, ma con un occhio rivolto al mondo del lavoro e alle sue costanti evoluzioni. Bisogna educare la società in generale e quindi le scuole, i media, i social network e tutti gli agenti con cui i nostri figli interagiscono.

È anche urgente promuovere l'inclusione di genere per aumentare la rappresentanza femminile sia nei percorsi di laurea che nei corsi professionalizzanti in ambito ICT. Occorre partire dalle scuole superiori, riducendo il gap tra ragazzi e ragazze in matematica (il maggiore, insieme al Cile tra tutti i paesi OCSE). Per l'istruzione universitaria occorre mettere a sistema iniziative di formazione tecnologica focalizzate sulle donne: training mirati per integrare e rafforzare rapidamente le competenze tecnologiche utili ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro; iniziative di mentoring su soft skill e leadership; campagne di informazione sulle maggiori opportunità di reddito, carriera e valorizzazione di genere negli ambiti dell'ICT e dell'innovazione.

Infine, nelle nostre aziende e istituzioni esiste ancora, purtroppo, il fenomeno della perdita del talento femminile, nel corso dell'evoluzione della carriera professionale: per annullarlo, è molto importante far conoscere le donne del nostro settore, abbattere pregiudizi e stereotipi e sostenere le donne nel rompere le barriere sociali. La meritocrazia deve essere promossa, per garantire pari opportunità a tutti i professionisti, uomini e donne: non solo per l'accesso alle posizioni manageriali, ma partendo dal recruiting passando per la formazione e lo sviluppo professionale.

Le nostre aziende e istituzioni devono adottare programmi rivolti alla Diversity che affrontino questi aspetti, agendo anche sul gap salariale. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quando le donne ottengono un lavoro digitale, affrontano un divario salariale medio del 21%, più alto del divario salariale medio del 16% per l'economia in generale. In Italia, secondo i dati di Eurostat, il gender gap adjusted (numero di ore lavorate sulla retribuzione mensile lorda) è del 23,7%.

Tutto questo è urgente e necessario per ottenere un mercato del lavoro più equo e per valorizzare tutto il talento disponibile, per far progredire ulteriormente la digitalizzazione della nostra società. Qualsiasi evoluzione digitale sarà incompleta e imperfetta senza il coinvolgimento del talento dell'intera popolazione.

Roberta Ficorella è responsabile HR di Minsait in Italia



Loading...