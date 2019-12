Perché disuguaglianze e crisi della classe media spaccano la società Per gli economisti, la polarizzazione sociale è dovuta alla diffusione delle diseguaglianze sociali indotte dai processi di globalizzazione; per i sociologi, la polarizzazione sociale deriva dal restringimento delle classi medie in quasi tutti i Paesi occidentali di Sergio Fabbrini

Se ci guardiamo intorno, si vede polarizzazione ovunque. Le società occidentali sono spaccate sul piano esistenziale, oltre che economico. Una polarizzazione che, a sua volta, alimenta la radicalizzazione dello scontro politico al loro interno. Consideriamo gli Stati Uniti e la Francia. Negli Stati Uniti, la radicalizzazione ha condotto ad una rivolta istituzionale, con l'avvio dell'impeachment del presidente Donald Trump, il cui esito (qualunque sarà) porterà ad un'ulteriore radicalizzazione.

I sostenitori di Trump continueranno a sostenerlo nonostante le evidenze sulle sue responsabilità nel cosiddetto Ukraine's affair. I suoi oppositori (rappresentati da Nancy Pelosi) continueranno a denigrarlo, nonostante i suoi rilevanti successi economici.

In Francia, la radicalizzazione ha condotto ad una rivolta sociale, con la mobilitazione di strada contro le iniziative del presidente Emmanuel Macron. I suoi oppositori (rappresentati da Marine Le Pen) scendono oggi in piazza per contrastare la riforma del sistema pensionistico (finalizzata a ridurne gli aspetti corporativi e a renderlo più sostenibile), ieri erano scesi per contrastare l'incremento delle tasse sul gas (0,029 centesimi per litro) e sul diesel (0,065 centesimi per litro). Questa parte della società francese continuerà ad essere contro Macron nonostante le sue politiche abbiano portato il Paese a crescere (nel 2019) più della media dei Paesi dell'Eurozona e più del doppio della stessa Germania.

Tale radicalizzazione politica (in quei Paesi, ma anche negli altri) non è emersa per caso. Essa è stata promossa da imprenditori politici (come Trump e Le Pen) che hanno visto, nella polarizzazione sociale, un mercato politico da conquistare. Vediamo meglio quali siano le ragioni della polarizzazione e, quindi, perché essa ha portato all’affermazione di quegli imprenditori politici.

Da tempo vi è una discussione sulle cause della polarizzazione sociale. Per gli economisti, essa è dovuta alla diffusione delle diseguaglianze sociali indotte dai processi di globalizzazione. Questi ultimi hanno portato fuori dalla povertà vaste aree del mondo (in particolare in Cina e altri Paesi asiatici), ma ciò è avvenuto a spese dei Paesi avanzati (sotto forma di de-industrializzazione e impoverimento di gruppi e territori).