Perché la “diversity” fa migliorare il rendimento dei gestori in Borsa

Attenzione a derubricare come moda alcuni fenomeni che invece potrebbero anche tradursi in qualcosa di importante per il futuro e già presenti oggi. È andata così per la sostenibilità, considerata fino ad alcuni anni fa una petizione di principio, mentre ora si moltiplicano gli studi secondo cui le gestioni di portafogli orientati al rispetto dei principi Esg – ambiente, sociale, governance – e più in generale alla sostenibilità delle scelte, hanno sovraperformato le altre forme di risparmio gestito nei primi mesi del 2020, quando le Borse hanno risentito pesantemente della diffusione pandemica del coronavirus.

Lo stesso potrebbe accadere al tema diversity: per alcuni solo un effetto del politically correct, per altri è una modalità di gestire i team finanziari per prendere le migliori decisioni possibili su mercati sempre più complessi. E i primi dati statistici già dicono che in un settore come il risparmio gestito e le scelte finanziarie, la diversity porta rendimenti superiori alla media. Innanzitutto partiamo con le definizioni (per evitare malintesi), almeno nell’accezione di Mercer, società di consulenza internazionale che ha affiancato, tra gli altri, le Nazioni Unite nella messa a punto dei Princìpi per l’Investimento Responsabile (Pri) utilizzati come benchmark da numerose istituzioni internazionali (fondi pensione, fondazioni, istituzioni, università) che hanno adottato criteri di investimenti sostenibil.

Una cento mille diversity

Per diversity si intende la valorizzazione di punti di vista differenti all'interno dello stesso gruppo di lavoro, offrendo spazio e protagonismo su due forme: la diversità cognitiva, che esalta la capacità di affrontare i problemi da modalità differenti, in ragione del proprio background culturale (ad esempio, inserendo laureati in filosofia e in matematica insieme in un team di gestori finanziari) e la diversità di identità che riguarda il genere, orientamento sessuale, la nazionalità, l'età, l'etnia e altro ancora. Il tema in realtà c'entra ben poco con la composizione di provenienza di un territorio o di un Paese, più variegata negli Stati Uniti o sostanzialmente priva di stranieri residenti come in Ungheria.

La questione riguarda l'efficacia della diversity, ossia il mettere insieme punti di vista differenti per ottenere risultati migliori, soprattutto quando profondi cambiamenti della nostra realtà non ci permettono più di osservarla con gli occhi del passato. «Il grande tema del momento - ha dichiarato Luca De Biasi, responsabile Wealth di Mercer Italia - è includere la diversity del team di gestione come elemento di valutazione della sua efficienza. Non sono tanto le idee diverse, quanto la sintesi che ne emerge ad essere caratterizzata da originalità e performance».

Problemi e soluzioni

Prendete l'azzeramento sostanziale dei tassi di mercato, in ragione degli acquisti della Bce di bond governativi e privati: ciò ha rivoluzionato il concetto di rischio, ha di fatto cancellato la correlazione inversa tra azioni e obbligazioni e modificato il concetto di diversificazione e le modalità di formazione dei portafogli, piccoli e grandi. Chi era abituato agli standard decisionali del passato non ha capito subito questa trasformazione e ha investito male il denaro sui mercati. Chi invece ha messo insieme punti di vista differenti ha avuto a disposizione un quadro più composito della realtà. Mercer identifica in cinque punti i benefici principali della diversity: 1. Permette una migliore comprensione del mercato, 2) evidenzia soluzioni innovative e creative; 3) rende il conflitto meno sorprendente; 4) rafforza l'abilità a cambiare idea; 5) aiuta ad evitare il “pensiero di gruppo”, ossia il conformismo e l'”effetto gregge” che porta le persone ad allineare la propria opinione a quella degli altri per emulazione, condiscendenza, quieto vivere.