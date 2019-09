Perché dobbiamo aiutare i medici a cambiare Il mercato tende a fare dimenticare una parola fondamentale: prevenzione di Silvio Garattini

(Agf)

3' di lettura

La mancata percezione del Servizio sanitario nazionale (Ssn) come bene comune che richiede da parte di tutti una grande attenzione alla solidarietà, è all’origine delle sue difficoltà crescenti. Ogni intervento non necessario, infatti, rappresenta un depauperamento delle risorse comuni e quindi una minore disponibilità per gli interventi necessari a chi ne ha veramente bisogno.

Il medico, che è il principale attore del Servizio sanitario nazionale, è parte importante del problema. I medici di medicina generale lavorano spesso in modo individuale anziché, come in molti casi, riunire le forze con altri medici per assicurare un ambulatorio disponibile e ben organizzato per evitare l’ingorgo dei Pronto soccorso.

Anche nelle strutture ospedaliere manca molto spesso il lavoro d’équipe. Ognuno esercita bene il suo ruolo, ma non c’è collegamento per cui il povero paziente specie se è anziano rischia di dover assumere 12-15 farmaci al giorno senza che sappia, a causa delle interazioni e delle tossicità, se alla fine avrà un vantaggio o un danno. Come possiamo interpretare oggi affermazioni spesso fatte in buona fede del tipo «libertà di prescrizione» oppure «agire secondo scienza e coscienza»?

Certamente le situazioni sono cambiate: la medicina è in rapida evoluzione ed è difficile seguirne gli sviluppi spesso contraddittori e perciò difficili da interpretare. Quanto tempo ha oggi il medico per studiare? Molto poco e dove studia? Quali sono i punti di riferimento? Quali indicazioni ha avuto dalla formazione universitaria per rispondere a queste domande? In realtà è l’industria, non solo farmaceutica, che decide cosa deve sapere attraverso strumenti diretti come gli aggiornamenti portati dagli informatori farmaceutici o attraverso la sponsorizzazione dei congressi scientifici oppure la cosiddetta Ecm (Educazione continua in medicina) che è obbligatoria, ma non ha sanzioni.

A livello indiretto, poi, esiste tutta una serie di condizionamenti che avvengono attraverso i social network che influenzano non solo i medici, ma anche gli assistiti. Si inventano termini come “prediabete” per far percepire situazioni di malattia per persone che sono sane e avrebbero bisogno solo di migliori stili di vita.