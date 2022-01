Perché dobbiamo sperare nella Bce di fronte al rischio di una nuova «austerity»

Il ruolo dell’Eurotower

Se allora la Banca centrale europea riuscì a lanciare provvidenziali ciambelle di salvataggio ai partners più in difficoltà come Grecia ed Italia, a maggior ragione ci vorrebbero anche oggi adeguati interventi dell'Eurotower per sostenere, in particolare, i Paesi Ue più deboli. Se è vero che Christine Lagarde ha avuto sempre un occhio di riguardo per l'Italia (e, a questo proposito, ricordo ancora la gioia di “madame” quando, diversi anni fa, venne a Milano per partecipare ad una prima della Scala), adesso dovrà dimostrarlo concretamente di fronte ad una situazione che rischia di essere molto difficile soprattutto nel Belpaese: a questo punto, speriamo proprio che la presidente della Bce non faccia rimpiangere il suo predecessore in alcun modo.