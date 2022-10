Perché le donne sanno sempre quello che vogliono

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se fosse vero, scopriremmo estasiate lo scintillio della pioggia più preziosa al mondo. Se alcuni dei capolavori dell'ultima collezione alta gioielleria Bulgari tintinnassero davvero sulla scalinata di marmo della maison romana, ascolteremmo la musica di più di millecinquecento diamanti purissimi, settecento smeraldi del verde più ipnotico, e zaffiri, tormaline, acquemarine, ametiste. Se poi di questo incredibile concerto per pietre preziose volessimo sapere la tonalità, dovremmo annotare sulla partitura il suono di uno zaffiro “royal blue” di 107,15 carati e quello di uno smeraldo ovale di 35,53 carati.

Alcune delle collane delle collezione di alta gioielleria Eden Il Giardino delle Meraviglie, BULGARI. Dall'alto in senso orario: in oro bianco con 11 smeraldi (42,02 ct) e 73 diamanti a goccia (110,39 ct), trasformabile; in oro giallo con 7 smeraldi ottagonali (28,62 ct), 202 smeraldi buff-top, 292 diamanti taglio fantasia (16,11 ct); in oro rosa con 24 tormaline (70,15 ct), 4 zirconi blu (22,18 ct), 4 acquemarine tonde (10,98 ct), 32 ametiste taglio buff-top (9,30 ct), 28 diamanti rettangolari (6,67 ct); in platino con 1 zaffiro royal blue taglio cuscino (107,15 ct), 1 diamante taglio cuscino (1,27 ct), 72 zaffiri buff-top (3,98 ct), 487 diamanti dai tagli fantasia (20,30 ct); in oro rosa con 5 pietre colorate (1 ametista 30,35 ct, 1 citrina arancio 39,56 ct, 1 rubellite 52,91 ct, 1 acquamarina 43,16 ct e 1 quarzo verde 32,14 ct), 78 diamanti tondi. Al centro, Tribute to Paris, in platino con uno smeraldo ovale (35,53 ct), 6 diamanti a goccia (6,08 ct), 46 diamanti a goccia(25,47 ct), 461 smeraldi buff-top (26,63 ct) e, sotto, in oro rosa con elementi in opale rosa e madreperla, 7 rubelliti ovali (41,20 ct), 25 smeraldi tondi (3,53 ct), 46 diamanti tondi taglio brillante.

Sognando il più folle dei sogni, inizia così il nostro incontro con Laura Burdese, nuova Global vice president marketing e comunicazione di Bulgari, e Lucia Silvestri, Direttrice creativa della storica maison. Due donne contemporanee, «forti, libere, indipendenti, determinate, che sanno quello che vogliono, che si sentono tranquille e self-confident nel raccontare tutte le sfaccettature della loro personalità, fragilità comprese», come afferma Laura. E viene subito il dubbio se questa signora in Collana Serpenti di diamanti, stia parlando di sé o dell'ideale cliente Bulgari. La risposta, appena varchiamo la soglia dell'ufficio-caveau di Lucia Silvestri, collier di diamanti e smeraldi per lei, e appena ci sediamo di fronte alla sua scrivania interamente ricoperta di gemme di colori e grossezza spettacolari, è una sola: sì, stiamo parlando delle stesse donne, donne che creano e indossano gioielli, e che quindi hanno scelto il potere di trasformarsi, di essere al centro prima di tutto di sé e poi di quanti le vedranno apparire in scena. Qualunque scena, aggiunge Lucia, «perché vorrei far capire che il gioiello va indossato non solo nelle serate di gala, ma insieme agli amici, in barca, in ufficio, per un cocktail. Ovunque il gioiello risponde a quel desiderio in ognuna di noi di emanare luce. A Parigi, dove a giugno abbiamo presentato l'ultima collezione alta gioielleria, Eden, il Giardino delle Meraviglie, è arrivata una nostra cliente affezionata in jeans e maglietta, un'imprenditrice importante. Voleva gratificarsi, voleva sentirsi regina. E “lei” era lì, bellissima ma non facilissima».

Nello studio romano di Lucia Silvestri, a destra, dove si è svolta la conversazione con Laura Brudese, per How to Spend it. Sullo sfondo, i disegni dell'alta gioielleria Eden presentata da Bulgari all'Ambasciata italiana di Parigi, lo scorso giugno.

“Lei” è la prima collana che dall'alto scende le scale, «l'ho disegnata - prosegue Lucia Silvestri - per poterla indossare in tre modi diversi, nella sua meravigliosa completezza, come choker isolando gli smeraldi, o ancora come tiara». Presentarsi a Parigi, nell'Ambasciata italiana - e ambasciatore è una donna, Teresa Castaldo - ha suggerito a Lucia un altro coup de théâtre, un modo per dire Roma a Parigi, Barocco e Surrealismo insieme, ed è la spettacolare collana Tribute To Paris, dove 461 smeraldi buff-top formano a ripetizione la sagoma della Torre Eiffel. A indossarla su un collo di cigno bianchissimo, appena riscaldato dalla luce dell'alba sulla Città Eterna, è Anne Hathaway, protagonista insieme a Zendaya di Unexpected Wonders, il film che Paolo Sorrentino ha dedicato alla maison. “When the light comes in, everything seems possible”, sussurra la Hathaway risvegliandosi, in seta rosso rubino, nell'incanto di una villa romana. Tutto possibile, anche “to travel without moving”, riprende Zendaya, luminosa nella collana Serpenti Spinel Embrace in oro rosa, diamanti e un pink spinel del Tagikistan di 25,70 carati.

Serpenti, tema caro a Bulgari, simbolo primordiale di metamorfosi e rinascita. E trasformando le donne, la maison ha sempre saputo trovare le donne che dal 1905, dall'apertura dello storico negozio al 10 di via Condotti a oggi, hanno saputo interpretare un mito dell'italianità nel mondo. «L'unica parola di italiano che Liz conosce è Bulgari», ironizzava Richard Burton, e Liz era naturalmente la Taylor all'epoca del loro incontro sul set di Cleopatra, girato a Cinecittà nel 1962. Prima di questa coppia leggendaria, che si ritroverà gioielli Bulgari anche sul set di Boom!, girato in Sardegna da Joseph Losey, altri personaggi celebri avevano visitato l'indirizzo di via Condotti, così elegante, così emblematico, così italiano da illustrare la voce “Negozio” dell'Enciclopedia Treccani. Tra i tanti, Dorothy Taylor, contessa Dentice di Frasso, amante di Gary Cooper, che seguendolo porterà la bellezza Bulgari a Hollywood, e poi Tyrone Power e Linda Christian, sposi a Roma, anello di fidanzamento e fedi nuziali Bulgari, e ancora Anna Magnani, habitué della maison, che spiegava a chi evidentemente non poteva sapere: «Hai mai provato a tenere in mano un brillante? Scotta, brucia la pelle, e insieme è così freddo da far rabbrividire».

Camminando negli uffici romani, che si affacciano sul Tevere e lasciano correre lo sguardo fino a San Pietro, appaiono anche i volti di Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Monica Vitti, Marisa Berenson, il cui ritratto su Vogue America nel 1967, firmato da Gianpaolo Barbieri, aveva aperto a Bulgari le porte di New York. Queste le dive intramontabili. Ma Bulgari, serpente che cambia sempre pelle, parla anche alla Generazione Z? «Certo, e lo fa non solo attraverso personalità forti di oggi come Zendaya e Anne Hathaway, appunto, e globalmente Shu Qi, Lalisa, Priyanka Chopra Jonas», prosegue Laura Burdese. «Ma lo fa soprattutto unendo al mito antichissimo della fiaba il valore al futuro della sostenibilità, fondamentale nel dna della nostra azienda, sia che parliamo dei nostri fornitori di come lavoriamo e montiamo le pietre, sia ricordando le ore di lavoro, migliaia, necessarie alla creazione di ogni gioiello, sia ancora annunciando la scuola che Bulgari aprirà ai giovani aspiranti artigiani di meraviglie, dove a insegnare saranno i nostri straordinari maestri».