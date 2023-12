Perché Draghi sarebbe l’uomo giusto per la Commissione Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È stato l’uomo giusto per l’Italia e lo sarebbe anche per l’Europa. Mario Draghi presidente della Commissione europea, dopo aver servito il Paese in modo eccellente alla guida del Governo nazionale, rappresenterebbe nuovamente un evidente vantaggio per l’Italia, alle prese con un debito pubblico gigantesco e con la difficile negoziazione in corso della riforma del Patto di stabilità e crescita da cui dipenderà il peso effettivo di debito e deficit sui nostri conti pubblici. Rappresenterebbe un vantaggio altrettanto evidente per l’Europa, oggi più che mai bisognosa di un uomo competente e capace, grazie all’autorevolezza che gli viene riconosciuta dai governi degli Stati europei, di svolgere il ruolo del federatore, dando un’anima politica e istituzioni efficaci ad un’Unione in stallo ormai da anni e di conseguenza incapace di affrontare le crisi globali che attraversano l’epoca che viviamo: crisi militari, geopolitiche, energetiche, sanitarie e finanziarie.

In tempi non sospetti, ben prima che assumesse il ruolo di presidente del Consiglio, avevamo caldeggiato questa soluzione, persuasi, allora come oggi, che una tale personalità fosse la più adatta per affrontare le grandi sfide che l’Italia stava attraversando.

Loading...

Quella stagione – a livello nazionale – è passata alla storia, ma si apre, con il voto del prossimo anno, una grande aspettativa e una partita ancor più grande e cruciale per tutti noi centrata sul rinnovamento del progetto europeo. Siamo consapevoli che questo auspicio è di difficile realizzazione. E sappiamo bene che gli ostacoli che si presentano a tale soluzione si trovano soprattutto in “casa”. Purtroppo, è un antico vizio nazionale quello di dividersi e, pur di farsi un dispetto l’un l’altro, rischiare di sacrificare persino l’interesse nazionale.

A chi è a corto di memoria, ricordiamo che Draghi ha già salvato l’euro una volta ed è venuto in soccorso dell’Italia in un momento drammatico. Possiede l’autorevolezza e l’esperienza per far fare all’Europa il salto di qualità di cui ha bisogno. Anche in tempi recenti, Draghi ha infatti saputo esprimere più di chiunque altro con chiarezza la tragicità e l’importanza dell’attuale fase storica per l’Europa: «l’Europa è in crisi – ha detto - diventi Stato». Ecco, la sua guida sarebbe la migliore garanzia per imboccare questa strada necessaria al rilancio dell’Unione. Che passa – per fare soltanto qualche esempio macroscopico – dal superamento della regola dell’unanimità nel Consiglio, ai poteri della Commissione e del Parlamento, all’unità nella politica estera e sul grande tema dell’immigrazione, per non parlare dei temi dell’economia.

Proprio a tal proposito, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha colto l’occasione del suo discorso sullo stato dell’Unione, pronunciato il 23 settembre scorso, per chiedere a Mario Draghi di predisporre in tempi brevi un «rapporto sul futuro della competitività europea». Se non è un’investitura, poco ci manca. Di sicuro, testimonia ancora una volta la stima di cui gode questo grande italiano, probabilmente apprezzato più all’estero che in Italia. Ma questa, come già dicevo, è una vecchia storia e un antico vizio nazionale. Guardando alle priorità della prossima Commissione europea che inizierà a lavorare nel 2025, abbiamo bisogno di leader che vedono la sfida della competitività come un problema a 27, non come un problema nazionale. Sulla duplice transizione digitale e green, ma più in generale sulle politiche industriali, bisognerà fare un salto di qualità in chiave cooperativa, perché oggi le frammentazioni del mercato interno dell’Unione creano disparità competitive non più sostenibili e irrazionali per le nostre imprese, costrette a misurarsi con economie, come quelle di Usa, Cina e India, che possono contare – alle loro spalle – su istituzioni ben più forti e determinate.