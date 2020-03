Perché e come è possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo di Mirko Frigerio

Mentre la quasi totalità del Nord Italia si trova in quarantena, in una situazione mai vissuta finora, il mondo politico e amministrativo si sta muovendo per far si che il problema Coronavirus non sfoci in un altro enorme problema, che, se non gestito in tempo, potrebbe creare una crisi economica nella crisi sanitaria.

In questa fase la salute della collettività e la collaborazione affinché tutti ci si attenga alle disposizioni è fondamentale, ma è necessaria anche una seconda riflessione sugli “stop” imposti nei settori economici, finanziari e amministrativi.

Non ultimo, nella notte del 7 Marzo 2020, alle ore 00.30, Palazzo Chigi ha emesso un provvedimento straordinario e d'urgenza che riguarda anche le attività amministrative dei Tribunali Italiani. In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede, dalla data di entrata in vigore, l'applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale. Ciò significa 15 giorni (per ora) di stop anche a tutte le attività che riguardano le vendite concorsuali e le esecuzioni immobiliari.

Un provvedimento corretto e che congela materialmente lo status quo, evitando ulteriori perdite economiche per i creditori, ma anche evitando di aumentare consequenzialmente il debito per i soggetti che stanno subendo le esecuzioni.

In tutto questo però non possiamo sottovalutare un altro importante aspetto. In Italia, oltre a circa 12 milioni di dipendenti che possono godere dello smartworking e soprattutto di eventuali ammortizzatori sociali messi a disposizione, vi è anche un esercito di partite iva, piccoli imprenditori, ditte individuali la cui unica fonte di sostentamento è il lavoro quotidiano, senza ammortizzatori sociali, senza giorni di malattia e con addosso spese e costi che non si fermano.