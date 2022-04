Perché è conveniente valorizzare i beni confiscati alle mafie

Il circuito della finanza di scopo può anch’esso dare un contributo fondamentale. Le emissioni di social bond operate da Stati, amministrazioni locali e intermediari finanziari privati si stanno moltiplicando come quelle dei green bond. Bond dedicati al sociale e alla legalità con capacità di rendicontazione dell’impatto sociale dei progetti finanziati hanno oggi grandi potenzialità di mercato e sono in grado di essere finanziate con premi che possono ridurre il costo di finanziamento degli investimenti di rigenerazione dei beni confiscati sul campo. Sono inoltre uno stimolo per gli stessi emittenti e per tutto il circuito a identificare e far crescere progetti redditizi in questo specifico ambito.

Valorizzare beni confiscati interessa e fa bene a tutti. Alle istituzioni che affermano la legalità e il controllo sulla criminalità, alle imprese che contrastano la concorrenza sleale dell’economia illegale e vedono ridursi un importante fattore di rischio dell’attività imprenditoriale, alle organizzazioni sociali che gestiscono i beni realizzando attività redditizie, ai cittadini che ritrovano fiducia e speranza nel paese in cui vivono e per la propria iniziativa privata. Per questo motivo è essenziale migliorare le politiche di stimolo e di sostegno al settore a partire dall’adozione di una logica di co-programmazione delle stesse e degli interventi tra istituzioni, imprese ed organizzazioni del terzo settore che hanno le maggiori esperienze sul campo.