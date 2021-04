Perché è così difficile negoziare e come evitare il vicolo cieco dell’impasse

7' di lettura

Uno dei problemi più studiati e ancora, in parte, irrisolto delle scienze comportamentali riguarda la frequenza con la quale moltissimi negoziati finiscono in una impasse, una situazione di stallo dalla quale le parti coinvolte non riescono ad uscire e che, spesso, determina spreco di tempo, risorse economiche e, non di rado, disagio psicologico. L'impasse può riguardare molte situazioni differenti: dalle cause in tribunale alle contese aziendali, dalle faide domestiche ai conflitti etnici e religiosi. La natura paradossale di questi casi non risiede solo nel fatto che tutte le parti coinvolte si trovano, alla fine, a perdere qualcosa, ma anche nel fatto che, siccome generalmente queste impasse si manifestano durante lunghi periodi di tempo, questo tempo potrebbe, certamente, dare molte occasioni di incontro tra le parti, di comunicazione e, quindi, di compromesso. Non è, dunque, la carenza di opportunità a far sì che gli accordi sfumino.

Il ruolo dell’informazione asimmetrica



Dobbiamo cercare la causa e, forse, anche la soluzione, da qualche altra parte. I teorici dei giochi hanno ipotizzato vari meccanismi alla base delle negoziazioni infruttuose e, in particolare, si sono concentrati sul ruolo dell'informazione asimmetrica: le parti non sono a conoscenza di tutte le opzioni che le controparti possono avere a disposizione, del valore preciso che attribuiscono alla posta in palio, dei costi che sono disposte a sopportare. L'incertezza riguardo tutti questi e altri aspetti del negoziato renderebbero complicato il raggiungimento di un accordo anche se mutuamente vantaggioso. La validità empirica di questa spiegazione è difficile da valutare perché è molto complicato sottoporre a un test sperimentale situazioni dove regna un tale livello di incertezza e soprattutto controllare fattori così soggettivi come le credenze, le aspettative, i valori individuali. Ci sono anche spiegazioni alternative che sono state recentemente avanzate. Per esempio, gli economisti comportamentali Linda Babcock e George Loewenstein, sono convinti che lo stallo che affligge spesso i negoziati possa derivare da un particolare meccanismo psicologico, il cosiddetto self-serving bias, che ci porta a confondere, in parole povere, ciò che è giusto con ciò che ci fa più comodo.

L’esperimento di Hastorf e Cantril

Questo meccanismo è presente in moltissime situazioni e spiega comportamenti a volte bizzarri. Gli studi psicologici, per esempio, hanno individuato una sistematica tendenza a sopravvalutare il nostro apporto individuale nell'ambito di un lavoro di gruppo e quindi a prenderci più merito di quanto ne dovremmo avere in caso di successo, e a limitare le nostre responsabilità in caso di insuccesso. Analogamente siamo portati ad attribuire i nostri successi alla nostra abilità e al nostro impegno e gli insuccessi, invece, alla sfortuna. Il bias in questione non influenza solo le valutazioni individuali, ma anche quelle dei gruppi. In un classico esperimento, gli psicologi Albert Hastorf e Hadley Cantril fecero esaminare il filmato di una partita di football a due gruppi di tifosi chiedendo a ciascun gruppo di identificare il numero totale dei falli, quelli fischiati e quelli passati inosservati agli arbitri, commessi da entrambe le squadre. I tifosi di una squadra indicarono approssimativamente un numero di falli identico per entrambe le parti, mentre i tifosi dell'altra squadra imputarono alla squadra avversaria il doppio dei falli commessi dalla propria. Il numero reale di falli sta da qualche parte là in mezzo, in un territorio di imparzialità nel quale nessuno dei partecipanti intende avventurarsi. I tifosi hanno visto lo stesso filmato, ma, come concludono gli autori dello studio, “E' come se ne avessero visto due differenti (“They Saw a Game: A Case Study.” Journal of Abnormal and Social Psychology, 49(1): 129–34, 1954.).

La parabola evangelica

Una delle parabole evangeliche che più disturba il nostro senso comune è quella dell'operaio dell'ultima ora raccontata da Matteo (20,1-16): Il padrone di vigna esce all'alba per assumere dei lavoratori a giornata. Si accorda con loro per un denaro al giorno. “Uscito poi verso le nove del mattino – continua l'evangelista - ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: andate anche voi nella mia vigna”. Alla sera il padrone della vigna fece chiamare gli operai per la paga incominciando dagli ultimi fino ai primi. “Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro?”. Chissà se David Messick e Keith Sentis avevano in mente questa parabola quando progettarono il loro esperimento. Divisero i partecipanti in due gruppi. A ciascun membro del primo gruppo chiesero, tra le altre cose, di immaginare di aver lavorato per sette ore e di essere stato pagato $25 (siamo nel 1979) mentre un'altra persona del proprio gruppo ha lavorato dieci ore. Ai membri del secondo gruppo veniva detto che un'altra persona che aveva lavorato sette ore era stata pagata $25.

Il concetto relativo della “giusta remunerazione”

A tutti i partecipanti veniva chiesto poi quanto ritenevano sarebbe stato giusto pagare chi aveva lavorato dieci ore. L'unica differenza tra i gruppi era che in un caso la paga sarebbe andata ad un altro e nel secondo caso a loro stessi. Come si può immaginare il concetto di “giusta” remunerazione varia a seconda del fatto che questa tocchi a noi o a qualcun altro. E così i membri del primo gruppo stimarono come una paga giusta una somma di circa $30, quelli del secondo gruppo, invece, salirono a oltre $35 (“Fairness and Preference.” Journal of Experimental Social Psychology, 15(4): 418–34, 1979). Quei cinque dollari di differenza non sono altro che l'effetto del self-serving bias applicato al criterio di giustizia. Si potrebbero fare ancora molti esempi. Ma a noi, ora, interessa capire in che modo questa distorsione cognitiva provochi lo stallo negoziale. Gli effetti a riguardo sono tre: innanzitutto, se le parti che stanno contrattando una soluzione attribuiscono valore alla posta in gioco influenzati dal self-serving bias saranno portati a sovrastimare tale valore. Alla ricerca di un accordo commerciale, per esempio, il fondatore di un'impresa può essere tentato di attribuire alla sua “creazione” un valore superiore a quello che effettivamente dovrebbe avere sul mercato. I potenziali investitori, d'altro canto, cercheranno di entrare in società a condizioni più favorevoli possibili per loro.