Perché è giusto che i tassi salgano in Usa (ma non devono farlo in Europa)

Alla vigilia della riunione della Fed di oggi, in cui la banca centrale Usa deve dire come (e soprattutto se) intende contrastare l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato oltreoceano, i mercati hanno già fatto la loro scommessa: la Fed non farà particolari annunci, a differenza della Bce che giovedì scorso ha preso in mano il bazooka. Questa scommessa dei mercati è evidente in un dato: la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali Usa e quelli dei Bund tedeschi è tornata per la...