Perché è importante la delibera sul test Prosigna

Già dal novembre 2017 la caratterizzazione molecolare delle neoplasie mammarie è prevista dalle linee guida dell'AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). Prosigna non è l'unico test in grado di predire il rischio di recidiva del cancro al seno, ma è l'unico che abbina l'analisi molecolare ai dati clinici delle pazienti. A differenza di quanto accade da tempo in altri paesi , come Francia e Spagna, fino ad oggi i test di caratterizzazione molecolare in Italia non erano rimborsati dal SSN. La decisione della Regione Lombardia ha il merito non solo di riconoscere i vantaggi (clinici ed economici) di una diagnosi molecolare “personalizzata” e di trattamenti “ottimizzati” per singolo paziente, ma riconosce anche ad ogni cittadino il diritto sociale di accesso a procedure avanzate.

La novità che emerge da questa notizia è che il Servizio Sanitario pubblico, anche se al momento solo in Lombardia, riconosce alla genetica un ruolo virtuoso nella catena dei valori della farmaco-economia; finora, la genetica è quasi considerata come un “lusso” non strettamente necessario alla gestione del paziente e addirittura fonte di possibili eccessi di domanda e di costi. La genetica riesce invece a caratterizzare i tumori ed a superare classificazioni basate soltanto sulla morfologia e sulla localizzazione. Oggi si sa benissimo che un tumore che presenti un certo “bersaglio” risponderà positivamente al bio-farmaco studiato specificamente per quel “bersaglio” indipendentemente dal tipo di tumore. Finora, le richieste autorizzative da parte delle industrie farmaceutiche si sono limitate solo ad un certo tipo di tumore per evitare ulteriori costi legati ai Trials che la legislazione giustamente richiede, ma è sempre più evidente che c'è un possibile uso “off label” dei bio-farmaci finora registrati e che solo le indagini genetiche possono identificare i pazienti che effettivamente beneficerebbero di una certa terapia. Terapie che sono costosissime ed anche invasive, specialmente se il bio-farmaco non è attivo e se la sua azione si esplica sui tessuti sani; anche qui la genetica ricopre un ruolo importantissimo nell'evitare insuccessi terapeutici ed effetti indesiderati.

Se vogliamo che la genetica svolga efficacemente il suo ruolo nella personalizzazione della terapia e nella farmaco-economia, occorre rendersi conto che tale disciplina debba essere centralizzata in laboratori di riferimento in grado di affrontare ogni singolo problema in maniera “olistica” prendendo cioè in considerazione ogni beneficio ma anche ogni potenziale controindicazione. Una vera “medicina di precisione” richiede un “approccio di precisione”, focalizzato sul singolo caso clinico e dove diverse competenze (genetista, anatomo-patologo, farmacologo) collaborino insieme. Ogni caso è una storia a parte. Un tale tipo di organizzazione laboratistica richiede continui investimenti, legati alla rapida obsolescenza dei mezzi tecnologici, e la disponibilità di personale ad altissima qualificazione e non può essere lasciata nelle mani di piccoli centri dove la casistica clinica, altro fondamentale fattore, non può garantire qualità ed efficienza. L'obiettivo finale, anche con questo test, è quello di garantire la personalizzazione delle cure con un supporto tecnologico sempre più avanzato.

Ordinario di Patologia Generale

Università degli Studi di Napoli Federico II