Perché è sbagliato alimentare le divisioni su scuola e sanità

Avevo chiarito al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli due cose, in maniera inequivoca. La prima, è che la Campania è pronta ad accettare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. Siamo pronti ad accogliere la sollecitazione - e anzi la rilanciamo noi - verso un percorso di modernizzazione del Paese. Per questo abbiamo avanzato proposte di “burocrazia zero” da realizzare in tempi immediati (Soprintendenze, piani paesaggistici, pareri ambientali ed energetici, lavori portuali eccetera).

La seconda, è che occorre condivisione, accettando che il presupposto di tutto il processo di autonomia sia subordinato all'approvazione preventiva dei Lep, o Livelli essenziali di prestazioni. Si era concordato di definirli entro sei mesi, e che, nel frattempo si definisse un ruolo non formale per il Parlamento nazionale, in modo da stabilire correttamente gli equilibri necessari rispetto all’insieme delle Regioni e delle autonomie locali. Senza questi presupposti l’«autonomia differenziata» non avrebbe fatto neanche un passo in avanti.

L'obiettivo politico generale rimane per noi quello di evitare spaccature dell'Italia, in particolare rispetto a scuola e sanità. Lo strumento è una grande operazione verità rispetto ai flussi di risorse pubbliche che realmente arrivano al Sud, e con il superamento della spesa storica e l'abbandono di ogni logica di residuo fiscale da destinare alle Regioni dove maturano i flussi fiscali stessi.

Dissenso motivato sulla bozza ministeriale

Rispetto alla bozza ministeriale di fine dicembre, in coerenza con questa impostazione, e in maniera del tutto laica, esprimo questi forti motivi di dissenso.

Articolo 3. Si definiscono i Lep con decreti del presidente del Consiglio. Questo è inaccettabile. I Lep vanno definiti da un organismo tecnico autorevole e competente. Abbiamo proposto per questo di impegnare l'ufficio parlamentare di Bilancio. Non ci si può affidare a organismi “politici”.